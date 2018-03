Los escandalosos audios de Cristina que apuntan a Macri: "Es un mafioso sostenido por los medios"

CFK: Dicen que en Recoleta todavía no llegaron. Yo no sé porque como no he ido al departamento no sé si llegaron o no llegaron. Pero la verdad que uno no sabe adónde apuntan. A ver, bueno, sí, está bien, qué se creen, que porque digan ellos que son... ¿qué van a decir, que la gente dice que son honestos? ¿Vos creés que realmente que alguien cree que el gobierno de Macri sea honesto?