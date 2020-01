Los 30 días de Alberto Fernández en el Gobierno, entre la situación económica y la política exterior

Alberto Fernández no hace reuniones de gabinete, convoca a sus ministros en persona, agota la batería de su celular y tiene una sola obsesión política: resolver la crisis económica sin ajuste social. El presidente toma decisiones en soledad, tras escuchar a su círculo cerrado que integran Vilma Ibarra, Santiago Cafiero y Gustavo Béliz, y empieza a comprender que el malhumor no es un hecho clave para obtener inmediatos resultados políticos. Trabaja 16 horas por día, y pese a haberlo jurado en público y en privado, aún no pudo controlar la ansiedad y bajar de peso.