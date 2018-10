López vinculó a Alicia Kirchner y Julio De Vido con los bolsos del convento

Según contó López, conoció al obispo Rubén Di Monte (ahora ya fallecido) en 2003 cuando tuvo una reunión con este y De Vido en el Ministerio de Planificación Federal a raíz que se había caído una cruz de la basílica de Luján.









A partir de entonces, se fue dando una relación más estrecha entre él y el obispo, dijo López y cuando su defensora Pamela Bisserier le preguntó quien más visitaba el convento, respondió: "Julio de Vido y su esposa; Alicia Kirchner; Servini de Cubría. Di Monte tenía muchos amigos y conocidos".









"En su cumpleaños, en una fiesta muy grande para 200 o 250 personas me dijo que la fiesta había sido un regalo de Raúl Moneta, a quien lo unía una gran amistad", dijo sobre el banquero.









Pidió perdón





El ex secretario de Obras Públicas pidió "perdón" a su familia y a la sociedad por el "desvío en sus conductas" y expresó que le era "muy difícil salir" del "sistema perverso" en el que había caído.











"Quiero pedir perdón a mi esposa, a mi familia, y a la sociedad en su conjunto. Cuando ingresé a la política lo hice en la confianza de que podía contribuir a cambiar la sociedad", dijo López a través de una videoconferencia ante el Tribunal Oral Federal 1, a cargo del proceso.











El ex funcionario con dijo que él pensaba que ese "cambio" se podía realizar "con vocación de servicio, pero con el tiempo, cuando el poder es mal ejercido, las conductas se desvían y se termina confundiendo a quien se tiene que servir".











"Es muy difícil salir de ese sistema perverso. No utilicé este sistema en beneficio propio. Yo no me enriquecí con la política, perdí todo. Me arrepiento de no tener el coraje suficiente para salir de esta situación. El miedo pudo más", dijo el ex funcionario.











Además, afirmó que su único objetivo era "recuperar a la familia y su esposa": "María te amo y te quiero mucho mi amor", fueron sus últimas palabras dedicada a su esposa, también juzgada por enriquecimiento ilícito.

