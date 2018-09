López dijo que los bolsos con los USD 9 millones que llevó al convento eran de la expresidenta

El escándalo de los cuadernos de las coimas K sigue dando qué hablar y ahora hay nuevas pruebas que involucran a Cristina Kirchner. En su declaración ante el juez Claudio Bonadio, el ex secretario de Obras Públicas José López admitió que el dinero de los bolsos era de la ex presidente y que Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de ella, fue quien lo llamó la noche del 13 de junio de 2016 para que lo llevara al convento.