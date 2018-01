Lo que hay que tener en cuenta si deciden salir a vacacionar en auto

Durante las vacaciones muchas familias, por comodidad y economía, encuentran en el coche familiar una de las mejores opciones para viajar, ya sea hacia otras provincias o bien cruzar al vecino país y disfrutar de sus playas. En todos los casos, la cantidad de kilómetros a recorrer excede los parámetros habituales de uso, que genera una mayor exigencia y desgaste que no deberían quedar librados al azar.





Antes de quedarse varado o sufrir un accidente es preferible siempre hacer un chequeo del estado del vehículo, por precaución. En la mayoría de los talleres mecánicos se realizan revisiones generales sin costo y también se presupuestan reparaciones. No se pueden generalizar valores de los aspectos que más deben tenerse en cuenta ya que varían dependiendo del modelo y el kilometraje.





Lo más importante será comprobar que funcionen correctamente el sistema de dirección, los trenes trasero y delantero, el sistema de frenos, el estado del chasis, el desgaste de los neumáticos y que las llantas no estén golpeadas. Otro aspecto a considerar es el sistema eléctrico y las luces. No se puede manejar con ningún foco quemado ya que no contar con luces bajas puede encandilar a otros conductores.





Las emisiones contaminantes gaseosas y sonoras sirven para conocer el estado del motor y sus derivaciones como el caño de escape. Un mal funcionamiento de éste puede generar intoxicaciones en la cabina del auto, ruidos molestos y provocar una mayor exigencia del motor y al mismo tiempo consumir más combustible del necesario. Siempre un cambio de aceite y filtro garantiza una mejor lubricación.





Finalmente es primordial que los neumáticos estén en buen estado. Para saber si llegó la hora de cambiarlos, con un test casero alcanza. Si al introducir la moneda en una ranura del dibujo de la cubierta ésta no toca la parte dorada, las ruedas deben ser remplazadas por nuevas. En cambio si la cubierta está en buenas condiciones, las ranuras del dibujo tapan hasta casi la mitad del círculo interno de la moneda. (Fuente: Diario Uno)



Para su ideal funcionamiento, los vehículos requieren de mantenimiento y cuidados especiales. Por eso siempre es importante realizar diagnósticos periódicos con el fin de disminuir riesgos ante fallas mecánicas imprevistas o averías que puedan producir accidentes. Los especialistas en seguridad vial consideran entre las principales causas de siniestros el conducir automóviles que no reciben controles preventivos.