Llegó a juicio oral una causa por contrabando contra Matías Garfunkel

Los problemas judiciales parecen no detenerse para Matías Garfunkel. El juez federal Gustavo Meirovich elevó este lunes a juicio oral una causa en su contra por contrabando y peculado tras sacar del país obras de arte y antigüedades sin autorización de la Aduana ni de la AFIP. La denuncia fue iniciada por su ex abogado Adolfo Verra.





Instalado en los Estados Unidos junto a su esposa Victoria Vanucci, el empresario de medios ahora deberá afrontar este nuevo juicio. La acusación en su contra afirma que ingresó a los Estados Unidos, y luego vendió -mediante una subasta en la tradicional casa Christie's de Nueva York- tres obras de arte valuadas en aproximadamente $3 millones cada una, cuando en realidad pesaba sobre él una orden de embargo presentada por el mencionado letrado.





Garfunkel ya recibió condenas en otras causas abiertas en su contra: la AFIP lo embargó en septiembre por $33 millones, al acusarlo de evadir y retener aportes laborales de sus empleados en Grupo Veintitrés; sumado al enfrentamiento con su ex socio, Sergio Szpolski.





El empresario no se mueve de Miami y no se presentó a ninguno de los llamados a indagatoria realizados por el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich, quien lo procesó en octubre pasado y le trabó un embargo de $ 35 millones. El ex socio de Sergio Szpolski está acusado de haber quebrantado los deberes de depositario judicial, peculado y contrabando.





El juez le atribuyó haber extraído del territorio aduanero argentino las obras señaladas sin documentar ante los organismos correspondientes y eludiendo los controles aduaneros. "Tengo perfectamente probado que Matías Garfunkel es responsable por los delitos que lo procesé", aseguró en diálogo con Noticias el magistrado en octubre del 2017. Ahora, comenzará el juicio oral.





Fuente: Perfil