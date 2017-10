Llegó el turno de la declaración de Parrilli y el jueves lo hará Cristina Fernández

El ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli y el ex jefe de Gabinete y subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Juan Martín Mena fueron citados a declarar este martes en la causa AMIA; en tanto el jueves será el turno de la senadora electa y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.





Mena y Parrillli fueron los funcionarios de mayor jerarquía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que reemplazó, sobre el final del tercer mandato de Cristina, a la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).





El jueves está llamada a declarar la ex presidenta quien había sido la principal acusada por el fiscal Alberto Nisman de encubrir a los iraníes acusados por el atentado a la mutual judía -que cobró la vida de 85 muertos el lunes 18 de julio de 1994- en el marco del Memorándum de Entendimiento con Irán.





Nisman denunció que el acuerdo con los iraníes (el 27 de enero de 2013) tuvo como objetivo lograr que Interpol levante las alertas rojas de captura internacional que pesan sobre cinco diplomáticos y ex funcionarios iraníes acusados por el ataque a la AMIA.





El fiscal Nisman también sugirió -cuando dio a conocer su denuncia- que tras la firma del acuerdo Argentina e Irán mejorarían el intercambio de carne y granos por petróleo, algo que no se materializó.





En el juzgado de Bonadio se unificaron dos causas: una, por la denuncia de Nisman, y otra, por supuesta "traición a la patria" formulada por un abogado y por familiares de víctimas del atentado contra la AMIA.





Este lunes declaró el ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, quien negó el haber participado de la elaboración del Memorándum y también negó haber participado de un supuesto plan para encubrir a los ciudadanos iraníes.





Zannini llegó a los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, acompañado de su abogado, Mariano Fragueiro Frias, y permaneció en el juzgado de Bonadio durante tres horas. La mayor de parte del tiempo se insumió en la lectura de las 40 fojas del expediente, que solicitó el acusado.