Lilita Carrió usó su cuenta de Twitter para aclarar que mantiene su acuerdo con Macri

La diputada nacional Elisa "Lilita" Carrió volvió a las redes sociales para aclarar que no se va a ir de la alianza Cambiemos, y recomendó apegarse a la frase que dice que "nunca tengas miedo de hacer lo correcto".

"No se preocupen, no voy a romper Cambiemos. Pero hay cosas en materia de justicia que tienen que cambiar. La impunidad no es negociable", escribió en su perfil de la red social Twitter.

"No rompo Cambiemos. La verdad no es buena ni mala, pero no tiene remedio", sentenció la referente nacional que más temprano había reavivado su discusión con el Gobierno a través de la misma red social.

No se preocupen, no voy a romper Cambiemos. Pero hay cosas en materia de justicia que tienen que cambiar. La impunidad no es negociable. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 7 de octubre de 2018



En su mensaje, Lilita adjuntó una frase de Martin Luther King acompañada de su foto "Nunca, nunca tengas miedo de hacer lo correcto. Especialmente si el bienestar de una persona o animal está en juego. Los castigos de la sociedad son pequeños en comparación con las heridas que infligimos a nuestra alma cuando miramos para otro lado", y agregó la leyenda: "Nunca tengas miedo de hacer lo correcto".

Nunca tengas miedo de hacer lo correcto. pic.twitter.com/jPMVh6ElVo — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 7 de octubre de 2018



Mañana, según informaron voceros de la diputada, Carrió llegaría a Buenos Aires y tendría pautado ya una suerte de raid mediático por distintos medios televisivos.

Horas atrás, Carrió recordaba que la corrupción "no pertenece a ningún partido en especial", y en esa línea apuntó directamente contra los laboratorios de medicamentos, a los que denuncia, dijo, "por atentado al orden democrático".

La líder de la Coalición Cívica dijo que la lucha contra la corrupción avanzó "porque en realidad no solo está cayendo parte de la corporación política, pero no la real, todavía no el nudo real de algunos que todavía se llaman señores serios".

En ese sentido, señaló que "el círculo rojo de los laboratorios iban a reaccionar" porque le habían bajado los precios de los medicamentos.

"Cómo no iba a reaccionar con un golpe el día que el dólar llegó a los 40 pesos", preguntó Carrió durante la presentación que hizo ayer en Corrientes del libro "El Origen", de la parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic.

La diputada nacional recordó que el día que el dólar trepó a los 40 pesos la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) "rescindió el contrato con el PAMI", y por eso "esta semana los denunciamos por atentado al orden democrático porque sin memoria no hay Nación" sostuvo Carrió antes de recordar que también "fueron ellos los que derrocaron a Illia (Arturo, presidente derrocado por un golpe cívico militar en el '66), los laboratorios".