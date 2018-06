Libre de ofertas del BCRA, el dólar trepó 43 centavos al récord de $ 25,98

Tras el anuncio del acuerdo por u$s 50 mil millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sin oferta por parte del Banco Central, el dólar se disparó 43 centavos y terminó en el récord de $ 25,98, en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



En el inicio de la rueda, el billete tocó un nuevo récord intradiario de $ 26,13 pero luego recortó alza a raíz de la fuerte apreciación que registraba el real brasileño, que subía un 4,6% a 3,71 por dólar lo que beneficia al país por los lazos comerciales. En la semana, la moneda ascendió 40 centavos.



En tanto, en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa avanzó 32 centavos y medio a $ 25,31 sin el tope del Banco Central de los días anteriores de u$s 5.000 millones a $ 25 y con una caída del volumen del 46% a u$s 682 millones.



Además, la oferta privada que se detectó en los últimos quince minutos del mercado, donde se llegó a operar casi u$s 100 millones, hizo retroceder el tipo de cambio unos 20 centavos dejando entrever que fueron posiciones propias de bancos, que tomaron la ganancia de la semana.



En el mercado de dinero entre bancos el "call money", se operó al alza en el rango del 37-38 % TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 106 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el lunes y martes. Las tasas de Lebac en el circuito secundario se negociaban en el plazo de 13 días al 39,60% TNA y la de 166 días al 38% TNA.



En el Rofex, donde se operaron u$s 776 millones, más del 48% se pactó para junio a $ 25,88 a 37,4% TNA. El plazo más largo pactado fue a noviembre, que cerró a $ 29,15 con una tasa de 31,6% TNA.



En la plaza paralela, el blue trepó 55 centavos a $ 26,20, según el relevamiento de este medio en cuevas de la city porteña. A su vez, el "contado con liqui" cayó ayer dos centavos a $ 25,03.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron el jueves u$s 194 millones hasta los u$s 49.846 millones.