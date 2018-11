Levantaron la protesta en Aerolíneas y empiezan a reprogramar los vuelos

Pasadas las 17.30 de este jueves se levantó la medida de fuerza que mantenían los empleados aeronáuticos de seis gremios y que había obligado la cancelación de todos los vuelos correspondientes a Aerolíneas Argentinas. Según prevén desde la empresa, van a tardar tres horas en normalizar la situación en los aeropuertos, luego de las diez que duró el paro.

Por la protesta se cancelaron 243 vuelos que debían partir de diferentes ciudades de todo el país y llegó afectar a 30 mil pasajeros. Los primeros aeropuertos en los que los empleados retomaron sus funciones fueron los de Córdoba, Mendoza y Tucumán. Minutos más tarde, también se reanudó el servicio en Aeroparque y Ezeiza.

El personal de atención al público de la empresa retomó sus tareas cerca de las 18, acompañado por un fuerte operativo de seguridad. Muchos usuarios, molestos por estar varados tantas horas, reaccionaron con insultos contra los empleados.

Una pasajera que debía viajar con una beba desde Buenos Aires hacia Formosa, no pudo contener las lágrimas por la impotencia de la situación que se vivió en Aeroparque: "Estoy esperando desde las 14.30 con mi hija, que tiene sed, hambre, sueño. Me pone muy mal esta situación. Me parece una falta de respeto la señora que vino acá y le dijo a la gente que se corra. Las víctimas acá somos los pasajeros. Nos dicen que entremos a la página web, pero está saturada. Es todo una vergüenza".

Marcelo Canton, el vocero de Aerolíneas Argentinas, había anticipado que iban a intentar reprogramar la mayor cantidad de vuelos posibles durante el fin de semana, aunque adelantó que iba a ser "imposible" que todos los afectados puedan viajar el viernes, dada la alta demanda que suele haber para ese día.

Desde la empresa avisaron que los usuarios afectados van a tener tres opciones: "Se ofrecerá reprogramar para otros días, cambiar destinos o pedir la devolución de los pasajes". Sin embargo, en Córdoba fuentes de Aerolíneas dejaron entrever la posibilidad de que la empresa le pague el hotel a los pasajeros a los que les posponga los vuelos hasta por 48 horas.









Fuente: TN