Le robaron el celular con recuerdos de su hijo fallecido y pide que se lo devuelvan

Miguel (11) hace un mes explicó a sanjuan8.com que estaba atravesando un difícil momento porque hacía unos meses falleció su mamá y en un remis se dejó el celular con fotos, videos y audios que lo ayudaban a recordarla. Esos mismos recuerdos le arrebataron a una mujer en Córdoba, cuando ladrones que ingresaron a su casa se llevaron un móvil con imágenes de su hijo fallecido.









"Me tocaron cosas que no me debieron haber tocado. Se llevaron los recuerdos", afirma Solange Brunetti, una mamá a quien le robaron un celular con todas las fotos, audios, mensajes y videos de su hijo León, que murió en mayo.





El sábado por la noche Solange salió dos horas de su casa ubicada en la localidad de Devoto (a 188 kilómetros de Córdoba) y, cuando volvió, se encontró con su hogar dado vuelta. Sus temores eran ciertos: le habían entrado a robar.





Cuando revisó todo se encontró con que, además de sus ahorros, se habían llevado un celular en el que tenía guardados todos los recuerdos de su hijo León, quien murió en mayo producto de un tumor que tenía hace ya 10 años.





Solange no pide mucho, solo quiere que le devuelvan parte de los recuerdos que ella tiene con su hijo.





(Fuente: Diario UNO)