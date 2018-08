Le revocaron la prisión domiciliaria a Milagro Sala

El juez Pablo Pullen Llermanos le revocó la prisión domiciliaria a Milagro Sala y ordenó su traslado al Complejo Penitenciario Federal General Martín Güemes, ubicado en la provincia de Salta. La notificación llegó esta noche luego de la audiencia por el debate oral y público del juicio por malver­sación de fondos, conocido como "Pibes Villeros" y causó una gran sorpresa en el entorno de la dirigente social, que en los últimos días había estado internada en el Hospital Soria por una descompensación.

Cerca de las 23, Sala fue trasladada por efectivos de seguridad, luego de que el juez Llermanos emitiera una cédula en la cual resolvió "dejar sin efecto lo resuelto mediante sen­tencia del 14 de diciembre de 2017, respecto del cambio de lugar de cumplimiento de la prisión preven­tiva, así como todo lo dispuesto en relación a dicha modalidad de la prisión preventiva".

El juez aclaró en la resolución que Sala será trasladada al penal de Guemes los días 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 29 y 30 de agosto y 4, 5 y 6 de septiembre al Tribunal en lo Criminal 3 de Jujuy para presenciar las audiencias en el juicio que afronta.

Desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala se quejaron por la disposición del juez y criticaron la medida porque señalan que es contraria a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó la detención domiciliaria de la dirigente social en su residencia habitual, en el barrio de Cuyaya.

"La quieren muerta", denunciaron desde el Comité. Agregaron, en un comunicado: "El gobernador [Gerardo] Morales y el Juez Pullen Llermanos continúan con su política constante de hostigamiento contra Milagro. Cada vez queda más en claro que no les interesa en lo más mínimo su vida. No les interesa la justicia sino la revancha contra una mujer que hizo lo que no hizo ningún político en Jujuy por los más humildes. Le decimos a Morales que no vamos a parar hasta que Milagro esté libre".

Hoy por la tarde, Sala había grabado un video desde la casa de El Carmen, donde cumplía hasta ahora la prisión domiciliaria, en la que se refirió a la detención de Américo Celestino Romay, expresidente de la cooperativa "Pan y Trabajo" de Palpalá, por falso testimonio.

"Uno de los testigos, de apellido Romay, que no se acordó de algunas cosas de cuando me había denunciado por obligación y apriete de parte de estos tres tipos (Gerardo Morales, Millón Quintana, Fiscal de Anticorrupción y los fiscales Liliana Fernández de Montiel y Diego Cussel) hoy lo meten preso por falso testimonio", sostuvo Sala, denunciando que son causas armadas y es una persecución política del gobierno.

Según informaron desde la Tupac Amaru, Romay fue detenido por no declarar en contra de la dirigente social. "El día jueves 2 de agosto, durante la cuarta audiencia, declaró que Milagro Sala nunca obligó a nadie a facturar por obras no realizadas y que todas las decisiones de la Red de Organizaciones Sociales eran colectivas, también dijo que cada cooperativa era independiente. El resultado de su testimonio fue su detención", indicaron.

Hace una semana, la lider de Tupac Amaru fue trasladada al Hospital Soria luego de que la encontraron inconsciente en la casa del barrio El Carmen y estuvo internada un par de días. La familia de Sala se quejó de las dificultades que tuvieron para poder visitarla mientras se encontraba en el hospital.

"Mi padre la vio, pero fue una trámite intenso. Morales es muy autoritario", dijo Federico Noro, hijo de Raúl, el actual marido de Sala.

Sala, quien está detenida acusada de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión ya había criticado hace dos semanas a las juezas del tribunal a cargo de la causa conocida como "Pibes Villeros" y fue retirada de la sala de audiencias.

"Estos jueces corruptos, no rindieron nada, están flojos de papeles. Prefiero que Gerardo Morales tenga huevos para que él mismo me baje el martillo, en vez de mandarme a sus inferiores que no pasaron el examen", aseguró Sala al comienzo de la sesión en referencia al gobernador de Jujuy.

María Alejandra Tolaba, Ana Carolina Pérez Rojas y Claudia Cecilia Sadir componen el tribunal que deberán decidir si la acusada desvió fondos de la construcción de viviendas sociales. La líder de la Tupac Amaru sostuvo que la jueza que lo preside, Tolaba, no aprobó el concurso para ocupar su cargo.





