Lavagna y Massa rechazaron el acuerdo de gobernabilidad con críticas a Macri

El economista Roberto Lavagna publicó el borrador de un documento de 10 puntos "para buscar un diálogo" con varios sectores sociales, y aseguró que el texto había sido elaborado "junto con otros actores" políticos. Lavagna había criticado la propuesta de la Casa Rosada, a la que calificó "como una operación de marketing del Gobierno que carece de contenido". El paper del exministro de Economía se dio a conocer luego de que el gobierno nacional lanzara su propia convocatoria a un "acuerdo", pero desde el entorno de Lavagna dijo que fue elaborado mucho antes de que se conociera la iniciativa de la Casa Rosada.

"Nos alegra haber iniciado el camino del consenso. El borrador de nuestro documento ya obtuvo cambios gracias al aporte de quienes quieren ser parte del #Consenso19. El texto es la base para buscar el diálogo, no el objetivo final. Lo ponemos a disposición de todos", escribió Lavagna en su cuenta de la red social Twitter. El exministro de Economía de los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner subió un vínculo hacia un documento titulado "Lineamientos para un Gobierno de Unidad Nacional", basado "en preceptos profundamente humanísticos, apuntados al desarrollo para alcanzar un Estado con justicia y prosperidad".

Entre los 10 puntos de este documento se propone "convocar al diálogo, la unidad, la concertación y la formulación de acuerdos básicos, y se insta a la generación de "instituciones fuertes que profundicen la democracia". Se propone "un proyecto de desarrollo integral, con un Estado que sea "promotor del crecimiento y la justicia social", y con "igualdad de oportunidades: educación de calidad para crear trabajo con dignidad". También se plantea "una Argentina integrada al mundo, con federalismo, derechos humanos y cooperación para la paz", entre otras propuestas.

En otro de sus posteos, Lavagna afirmó que este texto había sido elaborado junto con el senador nacional Miguel Ángel Pichetto, la fundadora del GEN, Margarita Stolbizer, el dirigente de la UCR Ricardo Alfonsín y el gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz.





Massa: "Es un gobierno terco"

El precandidato a presidente por el frente Alternativa Federal Sergio Massa, se refirió al diálogo que mantuvo con Mauricio Macri, luego de casi tres años sin hablarse, respecto del acuerdo de 10 puntos que el Gobierno busca establecer con los dirigentes de la oposición.

El líder del Frente Renovador publicó un duro texto a través de sus redes sociales titulado: "Argentina necesita políticas de Estado. No marketing electoral".

"Es un Gobierno terco, que repite una y otra vez: 'no hay otro camino, es por acá', pero nosotros sabemos que hay otra manera de hacer las cosas, que hay otras soluciones, que hay alternativa", expresó.

En la carta brindó más detalles de su charla con el Presidente de la Nación y donde señala que el planteo del Ejecutivo tuvo "un mal comienzo".

"El Gobierno filtró a los medios de comunicación que estaría negociando una declaración conjunta con Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y conmigo. No fue el anuncio de una negociación real y sincera, sino una nueva operación del Gobierno para distraer y dividir a la oposición. El diálogo no se hace a través de filtraciones de prensa; y los acuerdos no se construyen por WhatsApp", señaló Massa en su publicación.

Y luego, en sus últimos párrafos, se refirió a la charla con Macri.

"Le expliqué detalladamente lo que vengo sosteniendo en el último tiempo y lo que dije en las conferencias de prensa del lunes y viernes. Argentina necesita que lleguemos a un compromiso que fije el rumbo de los próximos cinco meses. Este acuerdo debe dar seguridad y previsibilidad sobre el futuro de la política argentina, sí, pero fundamentalmente estar centrado en medidas inmediatas y urgentes para paliar la grave situación económica y social de la mayoría de los argentinos. El mercado necesita señales; los argentinos necesitan respuestas, soluciones", sostuvo el dirigente que se anotó en la carrera presidencial.