Lavagna le dijo "no" definitivamente a Cambiemos: "Es un gobierno fracasado"

El exministro de Economía Roberto Lavagna , líder del espacio político Consenso 19 y posible precandidato presidencial, aseguró hoy que no se sumaría a Cambiemos y consideró que el gobierno del presidente Mauricio Macri "ha fracasado".













En diálogo con radio Mitre, consultado sobre si se sumaría o si estaría dispuesto a una alianza con Cambiemos -como piden algunos miembros de la coalición-, Lavagna contestó: "No, claro que no, no, no". Y agregó: "Si se habla de un gobierno de unidad nacional es una cosa, pero hablar de sumarse a otra coalición...".









"Desde el punto de vista de gobierno, [Cambiemos] ha fracasado. La economía no crece, el desempleo aumenta, la pobreza, la inflación, todos sabemos. Fracasaron. Fracasaron en su propia estructura interna, viven discutiendo si es un gobierno PRO o Cambiemos", planteó el exministro de Economía.