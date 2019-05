Lavagna dijo que será candidato por fuera de Alternativa Federal por "diferencias de fondo"

Lavagna reconoció que en una reunión que tuvo ayer con el gobernador de Córdoba "surgieron diferencias de fondo" que derivaron en que hoy Alternativa Federal, que según el ex ministro "era una parte chiquita de Consenso 19", haga un encuentro solo integrado por sus fundadores.





"Mientras hubo coincidencias juntos podíamos ir hacia adelante. Las diferencias surgieron por una supuesta incorporación a una interna de algunas personas que no habían estado incluidas antes en el espacio", sostuvo el economista. En ese sentido, reconoció que ese "es el caso de (Daniel) Scioli, que nos acerca a Cristina Kirchner".





El economista consideró que "Consenso 19 es una vía de centro donde confluyen varios partidos políticos y que tiene un programa definido". En ese sentido, apuntó contra los referentes del peronismo federal. "Si ahora en Alternativa Federal ha habido cambios es su derecho, pero no tenemos por qué seguir ese juego", afirmó.





Por otra parte, hizo alusión a la convención de la UCR que será el próximo lunes. En ese sentido, dijo: "Vamos a recibir con mucho placer, con los brazos abiertos, a todos los radicales que no se sientan interpretados por esa relación tan extraña que tienen con el PRO".





En otro tramo de la entrevista, Lavagna aseguró que tampoco está dispuesto a competir en una PASO dentro de Cambiemos y afirmó: "Nosotros somos la anti grieta. Ni Cristina, ni Cambiemos. Lo que intentamos en construir un espacio del medio atrayendo gente de los dos lados".





También se refirió al pedido de consenso que realizó el gobierno de Mauricio Macri y advirtió que ayer Juan Schiaretti, "en representación de Alternativa Federal acordó con el Presidente 6 puntos que están centrados en el ajuste fiscal y pagarle a los acreedores". Además, recordó que su fuerza política fue la primera en contestar que el documento enviado desde la Casa Rosada "no era aceptable".





Lavagna afirmó que "si uno no les da una alternativa a los ciudadanos que no quieren la grieta van a ir a votar disgustados" y afirmó que "hay un grupo que tiene una propuesta distinta y que tiene alguna trayectoria". En ese sentido, remarcó que "en política lo primero que hay que hacer es saber que hizo cada uno cuando estuvo (en el poder). Si no es todo una mezcolanza".





Por último, dijo que Alberto Fernández no se comunicó con él "porque entendió que nuestro camino es tratar de romper la grieta". "Con nosotros no puede conseguir nada", indicó. (Fuente: Infobae)