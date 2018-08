La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, apuntó contra la expresidenta Cristina Fernández por haber recibido los bolsos de la causa de los "Cuadernos K".

"Enseguida se retomó el circuito", dijo sobre la modalidad que se reactivó después de la muerte de Néstor Kirchner, al hacer referencia a la declaración de Oscar Centeno.

La funcionaria macrista criticó también a la ex presidenta por "no habilitar" el debate sobre el aborto durante su gestión y presentarse ahora al Senado "pintada de verde". También consideró un "horror" la posibilidad de que Cristina retornara a la Casa Rosada.

>>> Algunas de las principales frases de Laura Alonso en el mano a mano con Luis Novaresio:

> Bonadio y Stornelli se ha encontrado con la investigación más grande que probablemente lleven en sus vidas en esta materia. sabemos dónde empezamos y no dónde terminamos

> "Inventaron el cepo para que ellos tuvieran un mercado negro y poder lavar la plata. No dimensionamos todavía el desastre institucional, ético y fáctico en términos de acceso y calidad de vida que significó la corrupción en los años del kirchnerismo"

> "No me hace ruido. No tiene que ver con una decisión para los familiares del presidente, sino con una política pública"

> Sobre la modificación de la ley de blanqueo de capitales: "No podemos intervenir porque no tenemos atribución sobre fondos electorales, ero sí si nos solicitan información. Siempre colaboramos con la Justicia".

> Sobre la causa de aportes truchos en la provincia de Buenos Aires: "Está re mal lo que pasó. Me deprime. Doy fe de la honestidad y la preocupación de Vidal con respecto a estas cuestiones. Debe estar pasándola muy mal".

> "Para joder a los Macri, Kirchner nos jodió a todos, porque los que perdimos plata somos los contribuyentes. Las deudas hay que cobrarlas rápido".

> Sobre las demoras en la causa del Correo: "Estar en esta discusión es histórico y no hay marcha atrás. Yo estoy a favor hace muchos años"