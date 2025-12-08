Las ventas minoristas pymes registraron en noviembre una caída anual de -4,1% a precios constantes. En tanto, en la comparación mensual desestacionalizada, la variación fue de -9,1%. En lo que va del año las ventas acumulan un incremento interanual del 3,4%. El dato fue dado a conocer por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Las ventas minoristas pyme se hundieron 9,1% mensual en noviembre
