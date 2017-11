Las provincias resignaron casi 60 juicios con el Pacto Fiscal

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseveró que la firma del pacto fiscal alcanzado ayer entre el gobierno nacional y las provincias -excepto San Luis- "va a tener impacto en el nivel de inversiones", al tiempo que destacó que se llegó al consenso a través del "diálogo" y no bajo la modalidad de "látigo y chequera", como era "en el pasado".



En una entrevista con el diario Clarín que se publica hoy, el funcionario calificó al acuerdo de "histórico" ya que "no ha habido muchos pactos fiscales" y, además, porque " este es el primero en el cual las provincias no ceden recursos en favor de la Nación".



En ese sentido, también remarcó que "es histórico porque estamos resolviendo, por ejemplo, el problema del Fondo del Conurbano que lleva 20 años y que todos decían que era un reclamo justo pero que no estaban en condiciones de afrontarlo".



El titular de la cartera de Interior agregó que también es histórico porque "nos pusimos de acuerdo para terminar con la judialización de la política con los gobernadores. Estamos dando de baja con este pacto cerca de 60 juicios. Es un acuerdo inédito". celebró.



"Esto que hemos firmado tiene y va a tener un impacto en el nivel de inversiones de la Argentina. Para el ciudadano común genera más oportunidades de trabajo", definió el funcionario tras resaltar que se elimina la "incertidumbre" que generaban "los juicios".



Consultado sobre si 'los gobernadores lo entendieron por las buenas o por las malas' que había que llegar a un acuerdo como el que se firmó ayer a la tarde, respondió: "No tenemos el vínculo que existía en el pasado. El látigo y la chequera forman parte del pasado. Nosotros convencemos a través del diálogo y aceptamos correcciones".



En tanto, ante la pregunta de si 'no pierden los jubilados con este acuerdo', Rogelio Frigerio sostuvo que "no, al contrario", puesto que con el nuevo pacto fiscal "los jubilados se aseguran que van a cobrar más que la suba por inflación".



"En el pasado, había una fórmula extraña porque no había índices confiables. Hoy eso no ocurre. Si no modificábamos la forma de cobro de los jubilados íbamos a terminar perjudicándolos", añadió el titular de la cartera política en la entrevista.