Las primeras exportaciones de Vaca Muerta le dieron aire a Cambiemos

Fuente: ámbito

Vaca Muerta le dio la primera satisfacción al Gobierno de Mauricio Macri. Las primeras exportaciones del yacimiento neuquino le permitieron al país la generación de los dólares más puros quizá desde que Cambiemos llegó a la Casa de Gobierno. Y la perspectiva es que las ventas al exterior desde Vaca Muerta crezcan mes a mes. Hoy lo que más le cuesta generar al país son dólares. Lamentablemente, y hasta nuevo aviso, todo ese dinero irá a cubrir baches financieros.Según los datos publicados por el INDEC sobre los resultados de la balanza comercial correspondientes a septiembre pasado, el país obtuvo después de 20 meses un saldo positivo de u$s314 millones, fruto de una caída de 4,8% en las exportaciones pero de 21,2% en las importaciones (ver nota en página 2).En general, el análisis es negativo, especialmente por los rubros donde mayor nivel de caída se registró. Por ejemplo, la compra de bienes de capital retrocedió 42,3% mientras que la de piezas y accesorios para bienes de capital, 23,8%. Se trata de rubros vinculados directamente a la producción industrial y la ampliación de la capacidad manufacturera del país, un signo claro de la feroz recesión actual. Lo que no se importe en estos rubros representa menos inversión y menos producción.Como contrapartida, las buenas noticias tampoco aparecen claras en las exportaciones. Los productos primarios (la principal fuente de generación de divisas del país) cayeron 32,3%. Sin embargo, hay un rubro en el que, por primera vez en mucho tiempo, hubo buenas y esperanzadoras noticias.Fruto del comienzo de las exportaciones desde Vaca Muerta, el país pudo mostrar un crecimiento exponencial de 122,2% en el rubro combustibles y energía, con un total de u$s431 millones; unos u$s112 millones más que lo que se consiguió de saldo positivo en la balanza comercial. Casi podría decirse que las exportaciones inaugurales desde Vaca Muerta le permitieron al país que por primera vez en 20 meses se registre un resultado positivo. En lo que va del año, según los datos del INDEC, las exportaciones de combustibles crecieron 91,9%, lo que genera un saldo positivo de 1.254 millones frente al mismo período del año pasado. Lo importante del dato es que el resultado acumulado hasta agosto era generado fundamentalmente por las exportaciones de petróleo y derivados; mientras que desde septiembre el balance es impulsado por la presencia de gas desde Vaca Muerta.La tendencia continuará en lo que resta del año, ya que desde octubre las ventas desde el yacimiento neuquino comenzarán un ciclo expansivo que le permitiría al país generar entre u$s500 y u$s700 millones más a la balanza exportadora. El panorama sería aún mejor el próximo año con la posibilidad de llegar a más de u$s4.000 millones durante todo 2019.Obviamente, la novedad cae en el mejor momento posible. Los dólares provenientes de las exportaciones de Vaca Muerta resultan los más genuinos de todo el ejercicio. No provienen ni de los movimientos financieros que generan las altas tasas de interés, ni son producto necesario e inevitable de la recesión generada por la megadevaluación. Tampoco generan el recelo de los productores originarios, ya que las petroleras presentes en Vaca Muerta son de las pocas aliadas industriales que mantiene el Gobierno. Sin embargo, y hasta que el país no equilibre sus cuentas, ese dinero fresco producto de las exportaciones gasíferas deberá ser utilizado para cubrir el saldo comercial negativo acumulado en el año, que para septiembre llegaba a unos u$s8.309 millones. La esperanza para 2019 es que también comiencen a aportar dólares genuinos el agro y el turismo, que, según los datos que manejan desde el Ministerio de Producción de Dante Sica, comenzarían a recuperarse desde noviembre de este año.Mientras tanto, las exportaciones de Vaca Muerta seguirán creciendo. Según la información de la Secretaría de Energía que maneja Javier Iguacel, esta semana se oficializó la primera exportación de gas desde la cuenca neuquina hacia Chile, a partir de un envío de la Compañía General de Combustibles (CGC). En la misma línea, en poco tiempo, se sumarán YPF, Tecpetrol (Techint), Pan American Energy (PAE), Gas y Petróleo de Neuquén, Total y Pluspetrol.Según datos de la industria, Vaca Muerta cuenta con 30.000 kilómetros cuadrados de superficie, de los cuales se encuentra operativo menos del 20%.