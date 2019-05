Las nuevas claves para los inversores: cómo remarcar carteras tras las últimas estrategias del BCRA

Transcurrieron dos jornadas tras el anuncio del BCRA, lapso en el cual el dólar minorista se contrajo un 3,3% tras tocar su máximo valor nominal histórico de $ 46,90 (el viernes pasado), en el marco de una elevada liquidación diaria de agrodólares de casi u$s 200 el último lunes, que podría haberse visto influida por la huelga del martes y feriado de este miércoles. Recordemos que se mantienen además las subastas de u$s 60 millones diarios programadas del Tesoro.









Asimismo, la curva soberana en dólares reaccionó positivamente al anuncio del BCRA, aunque también traccionó la posibilidad de que el ANSES continúe comprando bonos de corto plazo, para descomprimir el costo financiero del Tesoro.









Junto con la posibilidad de vender de dólares dentro de la (ahora ex) zona de no intervención (el monto y la frecuencia serán a discreción del BCRA), la entidad que conduce Guido Sandleris incrementó de u$s 150 millones a u$s 250 millones el límite diario de ventas en caso de que la cotización mayorista se ubique por encima de la ZNI. Además, aclaró que todos los pesos absorbidos en este sentido reducirán el target de la base monetaria, llevando a un ajuste mayor en la ya contractiva política monetaria.









"El anuncio debería ser positivo para el peso, ya que provee de poder de intervención al BCRA dentro de la ZNI, y abre la venta a intervenciones discrecionales en monto y frecuencia por encima de la ZNI. También sería positivo para los bonos en dólares, ya que se reduciría la volatilidad cambiaria, que es un factor que afectó negativamente la intención de voto de Macri", indicó Ezequiel Zambaglione, Jefe de Estrategia de Balanz.













Para Nery Persichini, Gerente de Inversiones en GMA Capital, la demanda de dolarización en la antesala de las elecciones "se encontraría ahora - tras el anuncio del Central - con una oferta más nutrida y, especialmente, mejor administrada en un mercado cambiario que suele tener ´vacíos´ que inducen volatilidad".









Por otro lado, y a la par, los operadores coinciden en que la nueva estrategia del BCRA tiene algunos riesgos: podría implicar una importante reducción en sus reservas internacionales, presionando a los spreads y valor de recupero potencial en caso de default.













Otro driver que habrá que seguir muy de cerca es la evolución de los - al menos hoy apacibles - mercados internacionales, nunca exentos a movimientos volátiles e inesperados. "Si el mundo emergente continúa operando bien, hasta junio podría esperarse un mercado cambiario más calmo. Un cambio de humor a nivel global, podría complicar la situación del peso", avisan desde Delphos Investment.









Claves para reconfigurar carteras de inversión

Dada esta compleja coyuntura, atravesada por la incertidumbre que se desprende del escenario electoral, ¿cuál es la mejor forma de atravesar toda esta volatilidad? A partir de aquí, la respuesta depende de cada inversor. Es importante analizar el escenario político y evaluar las posibilidades electorales de cara a octubre según las propias creencias. "Aquel inversor que crea que Cristina de Kirchner volverá al poder, no debería permanecer en activos argentinos. En este caso, se recomienda mantener la posición fuera de Argentina. El universo de instrumentos que hoy ofrece el mercado permite para aquellos conservadores ´esquivar´ la exposición a riesgo argentino dentro de las carteras, y quizás para aquellos que no pasen un apto cardíaco es la mejor opción", resaltó Corujo.













No obstante, para aquellos inversores que "creen que cambiará el humor social y el Gobierno será capaz de revertir este sombrío presente, o en su defecto que aparecerá una tercera opción política amigable con el mercado, tiene sentido continuar en activos argentinos", afirma la directora de Portfolio.









Por su parte, Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones sostiene que pese a que el anuncio del BCRA "trajo alivio de corto plazo para el mercado cambiario y los bonos", aún observa "un escenario altamente desafiante, con una inflación que seguirá presionando en abril y con el contexto político que aporta más incertidumbre a la cuestión".













Por eso, Martínez Burzaco considera que "sigue siendo un mercado netamente de trading y que solo puede ser abordado por aquellos inversores proclives a tomar riesgos". En base a esto, propone para un inversor más moderado, que el 75% de la cartera debe estar dolarizada, vía Letes de corto plazo del Tesoro, un Fondo Común de Inversión (FCI), que invierta en bonos latinoamericanos, o algunos Cedears de empresas no argentinas que cotizan en la bolsa porteña), como Apple o incluso MercadoLibre (sus acciones operan en el Nasdaq).









El 25% restante, el director de MB Inversiones sugiere colocarlo "en tasas en pesos nominales por encima del 55% anual, como la caución, o en alguna compra de oportunidad en acciones como puede ser Transportadora de Gas del Sur, Pampa Energía, o Grupo Financiero Galicia (vienen de desplomarse hasta 22% en abril), esperando alguna tracción positiva de Argentina Emergente en mayo".













Por su lado, Persichini se mostró algo más constructivo con las alternativas en pesos. "En un portafolio moderado, ampliamos nuestra ponderación desde 10% a 30% en activos en moneda local. Como creemos que la inflación continuará siendo un desafío por su inercia, nos inclinamos por alternativas indexadas que, luego del selloff de la última semana, quedaron con valuaciones atractivas". Aconseja, por ejemplo, el Boncer 2020 (TC20), un bono que vence en un año y paga 25 puntos porcentuales por encima de la inflación.













Para los inversores más agresivos, el Gerente de Inversiones en GMA Capital sugiere el Discount en pesos (DICP) - con una tasa real de casi 13% y una duration modificada de 6-, que "ofrece oportunidades para una apreciación de capital en un marco de tipo de cambio más estable". También se inclina por los FCI T+1 y T+0 para poder devengar renta con un riesgo de liquidez muy acotado.













Por el lado de las alternativas en moneda dura, Persichini cree que, ante la incertidumbre de este año, los inversores más conservadores "deberían administrar la parte de largo plazo de su portafolio en alternativas que apunten a activos externos, como fondos de renta fija y renta variable de mercados emergentes". Para el segmento más especulativo de la cartera en dólares, en tanto, ve valor en los bonos Ley Argentina luego del castigo de las últimas semanas: el Bonar 2020 (AO20) rinde 16%, el Bonar 2024 (AY24) tiene una TIR de 19% y el Discount (DICA) cuenta con un retorno a finish de 15%.













Por último, el youtuber financiero Ramiro Marra considera que "tener hoy una cartera de corto plazo en pesos y una de largo más enfocada en dólares es fundamental". En ese sentido, tras el reciente anuncio del BCRA, sugiere recortar la proporción en dólares de la cartera y aumentar la parte de pesos a un 20%.













"Hasta que el escenario electoral esté más claro", el también director de Bull Market Brokers recomienda, por el lado de los instrumentos en moneda local, las Lecaps, hoy operando en tasas del 52% para el tramo corto, 61% para el tramo medio y 66% para el tramo más largo, mientras que para la proporción dolarizada, aconseja las Letes, con tasas arriba del 5% anual. (Fuente: Ámbito)