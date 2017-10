Las frases más destacadas de Macri en su anuncio de cambios: "Para salir de la pobreza hay que trabajar"

Una semana después del contundente triunfo electoral del oficialismo en la mayoría de los distritos, el presidente Mauricio Macri presentó su plan de "consensos básicos" en el Centro Cultural Kirchner (CCK).





"Tenemos que avanzar en reformas donde cada uno ceda un poco, empezando por los que tienen poder. El cambio es una actitud", dijo. Mauricio Macri, al comenzar su discurso.





Ante un auditorio repleto de gobernadores, de miembros del Poder Judicial y de todo su Gabinete, expresó en su discurso que este plan de reformas se basará en tres ejes básicos: responsabilidad fiscal, generación de empleo y calidad institucional. Sin embargo a la hora de hablar de los objetivos a alcanzar no dio detalles de cómo lo harán.





De esta forma, el Gobierno hará sus propuestas puntuales en las comisiones que armará, con cada uno de los sectores involucrados, para acordar los proyectos de ley que enviará al Congreso. En este punto es importante destacar que en la presentación resaltó en varios puntos la necesidad de alcanzar un consenso.





Esto se debe a que en primer término tiene una difícil tarea por delante, en la que cada sector involucrado deberá ceder en algo; y por otro lado porque no tiene mayoría en las Cámaras. Todo esto hace que el presidente deba apuntar al diálogo como única forma de lograr un reforma que no genere grades asperezas y no le pasen factura a la hora de gobernar.





Es por ello que el jefe del Estado presentó los lineamientos generales de las leyes que se plasmarán en el acuerdo nacional diciendo que: "Si no hay consensos básicos sobre el rumbo y los objetivos que compartimos para el desarrollo de nuestro país, no habrá sustentabilidad pública ni inversiones, ni productividad, ni seguridad jurídica o competencia empresaria. No habrá equidad social ni una verdadera salida de la pobreza y la desigualdad".





Reforma macrista





1) Responsabilidad fiscal, inflación e impuestos





Reducir el déficit del Estado y acordar con las provistas un control del gasto y una distribución equitativa de recursos





Baja de la presión tributaria y plan para reducir la inflación.





Modificación de régimen de jubilaciones y pensiones. Dijo que no deberían haber jubilaciones de privilegio.





2) Empleo





Blanqueo de puestos de trabajo y cortar con la evasión.





Bajar la litigiosidad laboral





Más crédito para inversión y generación de empleo





3) Calidad institucional





Transparentar el Estado, con procesos nuevos para designaciones y contrataciones





Eliminar las designaciones para pagar favores políticas, lo que termina aumentando los gastos de la política. En este tema habló puntualmente de las Legislaturas provinciales.





Modificar el aparato judicial, con leyes anticorrupción y resoluciones más rápidas.





Macri sostuvo que los objetivos fundamentales de las reformas son la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Llamó a bajar el gasto político y comenzar a controlar las cuentas provinciales e insistió en cambiar y reducir impuestos.





"El sistema previsional esconde serias inequidades y no es sustentable. No debería haber jubilaciones de privilegio", aseveró. Para el jefe del Estado, "la mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país".





El mandatario aseguró que las iniciativas que impulsará su administración implican "una transformación muy grande" que incluye mirar "hacia el futuro en vez de pelearse mirando los fracasos del pasado". "No hay por qué tenerle miedo a esta idea", indicó.