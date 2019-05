Las claves políticas y las justificaciones del juicio de CFK

La respuesta es no. Llegó a juicio en libertad porque el juez del caso entendió no había riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la causa. Y durante el juicio es muy difícil que esa situación cambie. Así, para que una persona quede detenida la condena debe quedar firme. Y la decisión del tribunal después es revisada por otra Cámara Federal de Casación Penal, inclusive puede llegar a la Corte Suprema. El tribunal que la juzgará tiene antecedentes en casos trascendentes de no detener a los condenados en el veredicto. Lo hizo por la tragedia ferroviaria de Once y recientemente en el juicio por el entorpecimiento de la investigación judicial del atentado a la AMIA. Y otro punto central es que Cristina Kirchner tiene fueros como senadora nacional.









El juicio podría tener impacto en otras causas



En el juicio se analizará si el gobierno de Cristina Kirchner le dio de manera irregular y amañada obra pública al empresario Lázaro Báez. Lo que decida el tribunal puede tener efecto en otros dos juicios que le esperan a la ex mandataria: las causas Los Sauces y Hotesur. En esos expedientes la acusación es porque el dinero de la obra pública terminó en los negocios hoteleros y de alquiler de propiedades de la familia Kirchner. Por eso será clave si la obra pública fue o no delictiva.













Sus "compañeros" de causa



Cristina Kirchner será juzgada con otras 12 personas. Entre ellas, la cúpula de la obra pública vial nacional y de Santa Cruz. Por ejemplo, el ex ministro Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López que estuvieron en los cargos durante los 12 años del gobierno kirchnerista. López puede ser clave en el juicio. En la causa de los cuadernos declaró como arrepentido y dijo que era Cristina Kirchner la que daba la orden de pagarle siempre todas las obras a Lázaro Báez, el empresario que también será juzgado.