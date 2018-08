Lanata, sobre los cuadernos: "Los K niegan lo evidente como los milicos en la dictadura"

Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta que anotaba con lujo de detalles nombres, direcciones y montos de dinero, destapó un presunto esquema de corrupción por el cual decenas de ex funcionarios y empresarios de la obra pública ya rinden cuentas ante la Justicia.

En su editorial de este domingo en PPT, Jorge Lanata señaló que las revelaciones que analiza el juez Bonadio no parecen suficientes para el kirchnerismo, que todavía "niega lo evidente". "Tenés el chofer, el cuaderno, los tipos que dicen que vieron la guita, los empresarios que se arrepienten, el ministro que confiesa. El otro que no sé qué. Y te dicen 'es todo mentira, es para tapar la crisis económica'", dijo Lanata.

Y completó: "Me quedé pensando si en algún momento de la Argentina el poder había sido así. Y me di cuenta de que sí. ¿Saben cuándo? En la dictadura. Los milicos eran así. Tenían campos de concentración y decían somos derechos y humanos. Hablaban del plan antiargentina. Decían el país estaba bien y tomaban deuda como nunca antes. Los milicos tuvieron esta misma locura que hoy tienen los K".

A continuación, las 14 definiciones más salientes del periodista:

1-"¿Dónde están ahora los que negaban la existencia de los bolsos? No vi a nadie. ¿Dónde están los que decían que Boudou, Vandenbroele y Nuñez Carmona no se conocían? Te acordás que había toda una discusión: ¿habrá una foto juntos? ¿no habrá? ¿los vieron? Una discusión imbécil. ¿Dónde están los que decían que Laura Muñoz estaba loca? Laura Muñoz, ahí la veías en el tape, ella salió en el primer programa que yo hice en Radio Mitre. ¿Dónde están los que decían que los bolsos de López eran un caso aislado? ¿O quiénes son capaces hoy de decir que De Vido es un preso político? Yo he escuchado eso, que De Vido es un preso político. Increíble".

2-"Hoy incluso los cuadernos pasaron a la historia. Ya son viejos, porque ahora hay arrepentidos. Y realmente nadie sabe para qué lado va a salir esta causa. Porque el pacto de silencio se rompió".

3-"Ceder a una extorsión siempre es gradual. Vos al comienzo decís: 'Bueno, le voy a dar cinco'. Después decís: 'Bueno, le voy a dar veinte... le voy a dar ochenta'. Y siempre termina mal. Escuché en off a un montón de empresarios diciendo. Primero, 'lo hicimos para ganar guita'. Después, cuando te empiezan a hablar, para justificarse, 'lo hicimos para mantener las fuentes de trabajo'. ¿Cuál era el límite? ¿Hasta dónde hubieran llegado?".

4- "Para no volverlo político desde el punto de vista de los nazis, pero si vos ves la cronología del Holocausto, no fue de golpe. No los metieron a todos en camiones y se los llevaron. Primero los sacaron de los empleos del Estado, después tal cosa, después tal otra. Después no los dejaban ir a tal lugar. Bueno, esto es gradual. La extorsión es gradual. Ceder a una extorsión también es gradual. Y siempre termina mal".

5-"El empresario argentino es el rey de las licitaciones arregladas. Son gente que caza en el zoológico. Es fácil cazar en el zoológico. Le piden al Estado que les ponga el zoológico y después cazan en el zoológico. Y quieren fronteras cerradas, precios libres y si es posible algún subsidio. Esto se fue demostrando con todas las declaraciones que hubo esta semana".

6-"Es la primera vez que esto pasa en la historia argentina, que hay empresarios presos. Siempre se vio el tema de las coimas como un tema unilateral, donde el problema era el político que se la llevaba y no el que le daba al político. Y el problema en verdad son los dos".

7- "En estos días lo que está pasando también es que tratamos a los arrepentidos como inocentes. Y los arrepentidos están arrepentidos de algo. No es que sean inocentes. No es lo mismo un inocente que un arrepentido. Acá es como: "Bueno, me arrepentí, me voy a mi casa". No es así. ¿De qué se arrepienten los que se arrepienten? De alguna cosa de la que son culpables".

8- "El sistema de robo de obra pública que confesó Wagner, o sea, te repito, el tipo que los K ponen al frente de la Cámara de la Construcción, derrumbó el mito de 'Néstor, corrupto. Cristina, Juana de Arco', que también en un momento se sostuvo. 'Néstor robaba, Cristina vino a poner orden'. Bueno no, robaban por igual".

9- "Con una semana de justicia el país se dio vuelta como un cubilete. Yo creo que tenemos otra vez, es increíble a veces la mala suerte y a veces la buena suerte de Argentina. Yo creo que tenemos otra vez la oportunidad de hacer historia, con esto que está pasando".

10- "Por un lado el peronismo tiene que decidir si está adentro o afuera de la banda de chorros. Y no tiene mucho tiempo para hacerlo. Todavía hoy no lo define. Los peronistas están directamente negando que esto exista".

11- "En los '70 cuando robaban para la causa, lo llamaban 'recuperar'. Se recuperaba para el pueblo. Cuando en los '70 mataban para la causa, lo llamaban 'ajusticiar', para ellos era hacer justicia matar a una persona desarmada. Entonces la pregunta es: ¿Quién recuperó los bolsos? ¿Quién ajustició a Nisman? Los viejos setentistas se rodearon de chicos brutos que los aplauden y repiten consignas vacías. Los que hoy siguen diciendo, por ejemplo, 'Maldonado desapareció'. Cosa que ya ni siquiera vale la pena discutir. Hubo una autopsia. 52 peritos que pusieron los organismos dijeron que se ahogó, no le pegaron, no lo arrastraron. Siguen diciendo Maldonado desaparecido".

12- "Nunca un sector tan importante del país vivió tan alejado de la realidad. Negando lo evidente. Tenés las cosas ahí y decís no están. Tenés el chofer, el cuaderno, los tipos que dicen que vieron la guita, los empresarios que se arrepienten, el ministro que confiesa. El otro que no sé qué. Y te dicen que es todo mentira. Es para tapar la crisis económica. Es muy enfermo que nos esté pasando eso".

13- "Me quedé pensando si en algún momento de la Argentina el poder había sido así. Y me di cuenta de que sí. ¿Saben cuándo? En la dictadura. Los milicos eran así. Tenían campos de concentración y decían somos derechos y humanos. Hablaban del plan antiargentina. Decían el país está bien y tomaban deuda como nunca antes. Los milicos tuvieron esta misma locura que hoy tienen los K. Es increíble como al final de la historia terminaron pareciéndose. Los argentinos somos derechos y humanos, ¿se acuerdan? No hace falta que se pongan un uniforme para negar lo que pasan. Lo que hace falta estar ciego. ¿En qué momento una dirigencia o un movimiento político negó tanto las cosas? Durante la dictadura. Los milicos negaron tanto las cosas. Pensemos en cuál fue el costo de esto".

14- "Si a esta semana de justicia le siguen dos o tres semanas más no se va a poder volver atrás. Y es buenísimo que eso pase. ¿Qué puede pasar? Nadie lo sabe, porque nunca pasó. Nunca hubo cuatro semanas de justicia en la Argentina. Es peligroso, pero bienvenido sea".





Infobae