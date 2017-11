Lanata apuntó contra los subsidios de los clubes millonarios que reciben del Gobierno

Donaciones a clubes millonarios y un favoritismo hacia una empresa en particular fue parte del informe emitido por Periodismo para Todos, que transmite Canal 8 de San Juan, reveló este domingo acusaciones contra la gestión de Carlos Mac Allister, secretario de Deportes de la Nación. Hay denuncias de presuntas contrataciones irregulares, discrecionalidad de subsidios y tráfico de influencias.

Una de estas acusaciones es por discrecionalidad en la entrega de subsidios dentro de un plan que apoya a clubes de barrio. "No hay lógica para quién recibe qué cosa; han recibido clubes de golf, clubes de Polo, entidades que no tienen nada que ver con el espíritu de un club de barrio", se denunció.

Según el programa, de acuerdo a los registros, "Mc Allister dispuso subsidios para el Yatch Club de Olivos, el Náutico de Mar del Plata, el Huarpes Polo Club de San Juan y el Córdoba Golf Club, entre otros".

"Ahí es donde está filosóficamente la discusión porque pareciera que no necesita pero la ley lo ampara", responde el funcionario de Cambiemos en ese tramo del informe.

Embed

Periodismo para Todos, asimismo, pone el eje "en el rol de Orlando Moccagatta, el subsecretario de Deportes y alto rendimiento y el hombre que maneja el presupuesto de becas y subsidios".

"Moccagatta —continúa la nota televisiva— se hizo conocido por ser el entrenador de José Meolans, pero en el mundo de la natación todos lo conocen como el referente de Myrtha Pools en Argentina, piletas que desde la secretaría de Deportes Moccagatta recomienda comprar a municipios y provincias con subsidios que él mismo entrega".

Un caso mencionado por PPT es una recomendación de compra de esa pileta, por parte de la Secretaría de Deportes, en la provincia de Misiones.

"No tengo conocimiento del tema. Esas obras no dependen particularmente de mí. Es toda documentación para empezar a averiguar. Moccagatta no es representante de Myrtha Pools en Argentina, lo fue antes de que asuma su gestión", afirma Mac Allister.

Moccagatta renunció a la presidencia de Project Management Pools S.A., la firma representante de las piletas italianas, el 30 de noviembre de 2015, diez días antes de asumir como funcionario público.

Cundo renunció —finaliza el informe— la empresa siguió con la misma dirección, el domicilio particular de Moccagatta. Actualmente, en su página web dice que las oficinas están en microcentro, pero cuando PPT se presentó en este último domicilio confirmaron que ahí no funciona dicha sede.