Lagomarsino asegura que durante 7 años a Nisman le dio el 50% de su sueldo

En diálogo con "Buenos Días América" que conduce Antonio Laje, reveló que a Nisman lo veía entre 2 y 3 veces por mes y que el exfiscal de la causa Amia le pedía la mitad de su sueldo. "Durante siete años le di el 50 por ciento de mi sueldo y no se supo nada de eso, mantuve reserva absoluta".

"Ese era el requerimiento para trabajar ahí. Yo se lo daba a él pero no sé qué hacía él con ese dinero", agregó Lagomarsinom sobre la relación laboral que mantuvo con Nisman entre 2007 y 2014.

Ante la pregunta de si tenía miedo de ir preso, contestó: "Sí, obvio. Pero yo no tengo nada que ver en esto. Lo único que hice fue entregar un arma a Alberto (Nisman) por pedido de él. Del resto, que está inventado alrededor, no tengo nada que ver".

"No me procesaron, pero espero que no ocurra", dijo esta mañana Diego Lagomarsino, el técnico informático que declaró que le entregó el arma a Alberto Nisman horas antes que el fiscal aparezca muerto en su departamento.