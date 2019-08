Lacunza se reúne con el FMI para definir una nueva revisión y el desembolso de USD 5.400 millones

Según explicaron desde el Gobierno, esta visita del FMI no se trata de una habitual misión de seguimiento del préstamo stand by. La quinta revisión del acuerdo firmado con el país por USD 57.000 millones se realizará en otro momento, aunque aún no está confirmado si será nuevamente en Buenos Aires o en Washington.

De la aprobación de esa misión —algo que Lacunza descuenta que pasará porque se miden los números del segundo trimestres del año—, depende el desembolso de USD 5.400 millones, la última cuota grande del préstamo que tendría que llegar a las arcas del Banco Central en algún momento de la segunda mitad de septiembre.

Ayer, y en una entrevista con Infobae, el Ministro de Hacienda afirmó: "Las reservas están para usarse; si no, en lugar de un colchón, son un lecho de piedra".