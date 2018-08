La ventaja del Gobierno, un kirchnerismo en estado de shock

Richard Wagner escribió "El Ocaso de Los Dioses", una marcha fúnebre impresionante dedicada a Sigirido.

Carlos Wagner mucho tiempo después con sus declaraciones, llevó en caravana a muchos empresarios esposados, caminando en silencio hacia la cárcel. No será una obra que pasará a la posteridad, pero será recordada mucho tiempo porque marca un antes y un después. En el futuro cuando un funcionario le sugiera a un empresario un negocio fuera de la ley, un porcentaje cualquiera de un trato oscuro, lo pensará mucho tiempo. Uberti contó cómo los cobraban y cerró el círculo. Fue contundente, los cuadernos ya son viejos.

Cuando habló Wagner una ola de pánico se extendió por la Cámara Argentina de la Construcción. Este hombre fue el encargado por De Vido de decidir quién, cómo y cuánto.

Era responsable – además - , de vigilar que todos paguen el retorno.

Abal Medina, le encargaba a su secretario el reparto de bolsos. Este tenía los pendrives donde figuran los pagos. ¿Por qué la manía de llevar datos durante años?

Parece que nadie confiaba en nadie. Por las dudas registraban las coimas. El juez y el fiscal no lo podían creer.

Mientras tanto el gobierno chapoteaba en el barro de la economía. Recién encontró un poco de oxigeno el martes.

Lo más interesante fue la reunión de La Cámpora con intendentes. ¿Qué hacer frente al tsunami de corrupción?

Primero, negar todo. Dijeron, "a la gente no le importa", sólo a los periodistas.

Segundo: Hablar sólo del "desastre" económico.

Entonces Juliana Di Tullio; Aníbal Fernández; Brancatelli; Agustin Rossi; Álvarez Agis; Guillermo Moreno, señalaron: "Se viene el cepo"; es "Inminente un corralito", el "default" está cerca.

No había cepo, los bancos están más sólidos que nunca y Martin Redrado explicó: "El programa de financiamiento muestra que se necesitan 7.500 millones de dólares hasta diciembre de 2019, es el 1,5% del PBI". "No conozco ningún país – señaló -, que haya defaultealo por una cifra tan baja". "Lo que hay es incertidumbre, algo que no le gusta al mercado". "El tema es manejable".

¿Qué estaba pasando?

Los capitanes de La Cámpora llegaron a las siguientes conclusiones: al núcleo duro la corrupción no lo afecta, pero será imposible llegar a un acuerdo con el resto del peronismo. "Estamos envenenados", no se van a acercar. Creen que van a quedar contaminados.

Entonces, señalan que la única forma de volver, es si hay un 2001, y Macri se va antes de tiempo. Asumiría Pichetto, nombrado por el Senado y llamaría a elecciones.

Pero de la única forma que se den estos hechos es que la clase media salga a la calle, como en 2001.

Por eso la insistencia de un corralito en las redes. Es más una expresión de deseos que la realidad.

Hay que instalar una situación caótica y sin retorno.

Dijeron que hay que presionar a la CGT por un paro general por tiempo indeterminado. De lo contrario, no volvemos.

Está claro.

La consigna: incendiar la economía.

Este es el camino. Hacer una pulseada sobre la corrupción no les conviene. Pierden por mucho margen. Grabois, el dirigente piquetero amigo del Papa y que acompañó a Cristina para ver a Bonadio, no ayudó demasiado. Dijo: "No tengo ninguna duda que el gobierno anterior robó, tampoco dudó que Cristina lo sabía, pero no es responsable de una asociación ilícita".

Estamos pasando lentamente de: "esto es un invento, un circo mediático, a sí robaron, pero la gente vivía mejor". Es un cambio importante. Eso sí, utilizan robaron, en tercera persona.

¿Por qué demoraron dos meses es realizar lo que están haciendo esta semana?

Respuesta: Porque hasta que no hay una "corrida", y tienen miedo, esperan.

Desarmarán las Lebacs. Para cumplir con las metas de superávit fiscal de 2,7 % para este año y 1,3 % para 2019 se harán en un recorte en los ingresos antes de una reducción importante del gasto. Con tres medidas generan un ahorro de 12.500 millones este año y 53.000 para 2019. Suspendieron el cronograma de la baja de retenciones para aceites y harina de soja; la eliminación del Fondo Federal Solidario y la reducción de los pagos en concepto de reintegros a las exportaciones.

Todas medidas, que se tendrán que haber empezado a tomar hace dos años.

Este primer ajuste fiscal serio era inevitable para que aparezca la luz verde del FMI.

Este año el 2,7 de déficit está garantizado. Incluso podría ser menor.

Eso sí, este año, la inflación seguirá alta, tasas imposibles para tomar créditos, recesión y menos ventas.

Vienen meses complicados. La única ventaja del gobierno, es que el kirchnerismo está en estado de shock; el peronismo dialoguista no sabe dónde ubicarse.

Algo raro. Con el "destape" de la corrupción, casi no hubo piquetes en la Ciudad de Buenos Aires.