La última noche de De la Rúa en el Poder: estado de sitio, caos y desesperadas negociaciones

El vicealmirante Carlos Carbone, jefe de la Casa Militar, volvió a mirarlas por las pantallas instaladas en la pequeña parroquia de la residencia. Llevaba dos días en su cargo y sintió que el Presidente estaba en riesgo.









La policía bonaerense no estaba en la calle. Se había retirado. No intervenía. De la Rúa estaba en su dormitorio. Probablemente dormía. O no. Nadie lo sabía. Había poca gente en la planta baja de la residencia.





Algunos ministros y diputados radicales estaban en el hotel Elevage negociando con el peronismo. De la Rúa, esa tarde, había aceptado incorporar a dirigentes del PJ para un gobierno de "unidad". Era la carta más firme para mantener la estabilidad institucional. Incluso, entre la agenda de propuestas, se había pensado en dividir el Ministerio de Economía y crear un Ministerio de la Producción. Quedaron en continuar las conversaciones al día siguiente.









El ministro de Economía Domingo Cavallo ya había renunciado. Hacía gestiones con Carlos Becerra, jefe de la SIDE, para irse del país. Quería conseguir un avión. Mil personas se habían congregado en la puerta de su edificio de Avenida del Libertador y Ortiz de Ocampo. Estaba preso en su propia casa. No era el único punto de convocatoria. En todos los barrios de la Capital Federal se habían cortado calles y resonaban las cacerolas. Incluso frente a la Plaza Congreso y Plaza de Mayo.