La UIA reclamó "reglas de juego claras" para no dejar margen a la corrupción

"Esto es la corrupción. Hay que ver cómo lo trata la Justicia. No es una cuestión política o de empresarios: esto ha sido la sociedad. Hay un entramado. Y tampoco es de los últimos 10 años, esto ha venido desde hace mucho tiempo. En todas las sociedades existe la corrupción. El tema es el grado y la generalización", sostuvo el referente fabril.





En diálogo con Radio Continental, el CEO de Aceitera General Deheza (AGD) indicó que la Argentina ha tenido "partidos hegemónicos, con mucho tiempo en el poder" y consideró que "ahí las instituciones se empiezan a debilitar".





"La Argentina es un país presidencialista con instituciones débiles. Lo que tenemos que hacer de aquí en más es que las instituciones sean fuertes. Ojalá que esto sirva para hacer una discusión grande y profunda de lo que queremos hacer para adelante", añadió.





Consultado sobre si lo sorprendió la detención de varios empresarios, Acevedo afirmó que el caso "es un golpe muy duro para todos", aunque celebró el accionar de la Justicia.





"Ahora hay empresarios bajo la lupa, pero esto ha sido generalizado. Bienvenido sea que la sociedad no permita más este tipo de cosas. Si esto pasa, vamos a tener un país pensando a largo plazo, que es lo que necesitamos. En estas cosas tan feas y pesadas, espero que aprendamos a salir de esto. No podemos tapar y salir como estamos. Hay que buscar cómo fortalecer las instituciones para no permitir este tipo de cosas", remarcó el presidente de la UIA.





Y agregó: "Bienvenido sea que tengamos reglas de juego claras y que los negocios no estén pautadas por lo que diga un gobernador o un ministro y que sea lo más transparente posible".





En ese sentido, el empresario subrayó que "si las reglas de juego son claras, ahí va a haber muy poco juego para la corrupción y eso significa también competencia leal".





"A ningún empresario le gusta tener que pagar algo para conseguir un contrato, porque termina desvirtuándose todo", finalizó.









Fuente: Ámbito.com