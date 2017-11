La triste carta de una madre: su única hija murió y el joven que la atropelló se suicidó

Con sólo 16 años le tocó partir sin tener otra opción. Martina tenía proyectos, sueños, amigos y familia que la amaban mucho, que la aman y extrañan horrores. Damián Villanueva, el asesino, no tenía nada porque no le interesó su vida ni la de nadie. Ni Fátima, su novia, le tenía cariño. Si no no lo hubiese dejado sólo esa noche, pensando que tal vez con la velocidad a la que iba podía estrellarse contra un poste. Y sí, ojalá lo hubiese hecho. Lo pensé en ese momento y lo pienso ahora. Él quería morir, nuestra hija no. Martu quería y tenía mucho por vivir y el muy cobarde -porque aparte de asesino fue cobarde- se mató acordándose dos días después de quitarnos nuestra vida. El abogado de su familia me dijo una vez que sus padres estaban pasando lo mismo que nosotros. Yo le contesté que no, que estaba equivocado, ya que el hijo asesino que tenían decidió ahorcarse. Martu no tuvo elección, y si la hubiese tenido hubiese optado por vivir, amaba la vida y hoy estaría acá con nosotros, contando anécdotas de su viaje de egresados, preparando su fiesta de 5° año, haciendo el CBC de Medicina, porque quería ser forense. Qué paradoja, siempre soñé verla cumplir su sueño de ser forense, y sólo la vi con sus 16 años que la subían a esa fría camioneta morguera. Porque Damián Villanueva, su asesino, se encargó de que así fuera. Acá en casa ya no se cumplen años, ya no hay navidades, ni días de la Madre ni Padre, sólo se cumplen días de ese maldito día. Siempre digo que ese día nos mataron a nosotros también, pero se olvidaron de llevarnos. Su ausencia duele mucho, duele saber que no la veremos ni la escucharemos más. Que solo nos quedan sus fotos y mensajes en el celu. En nuestros celu. Porque ese día, mientras ella yacía en el asfalto, le robaron su teléfono. Más cobardes se encontraron en su camino.