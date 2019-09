La terrible historia de Yanina, la amiga de Nahir Galarza

El 7 de febrero de este año, su ahora expareja, Miguel Ángel Cristo, terminó con la vida de su hija de 2 años torturándola hasta la muerte. El hombre está imputado por un delito que conlleva la pena de prisión perpetua: el de homicidio calificado por el vínculo, el ensañamiento y la alevosía. Sin embargo, a Lescano no se la acusa de haber participado en el homicidio sino de no haberlo impedido. Y como ese delito que no impidió conlleva la pena de prisión perpetua ella también podría ser sometida a esa condena.