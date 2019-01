La Rioja votó para modificar su constitución y hay polémica con el resultado

La Consulta Popular Obligatoria en La Rioja, para ratificar o rechazar una enmienda de la constitución provincial ya se cerró, y aunque se está haciendo el recuento de votos parece que el resultado final dependerá de puras interpretaciones.





Durante la jornada de este domingo los riojanos debían decidir, mediante una consulta popular, si habilitaban o no una reforma constitucional que permitiera otro mandato al actual gobernador Sergio Casas.





Aunque no hay cifras definitivas, desde Cambiemos ya señalan que el 60% del padrón no fue a votar. Consideran, entonces, que esto es un rechazo al referéndum. Sin embargo, en el oficialismo lo toman como una victoria: la oposición no consiguió el 35 % de votos negativos y, por lo tanto, Casas podrá ser nuevamente candidato.





El presidente del Tribunal Electoral de La Rioja, Luis Brizuela, aseguró tras finalizar la votación, hace minutos, que la jornada trascurrió en forma "normal, sin mayores contratiempos".





"Hubo algunos inconvenientes en pocas mesas, pero fueron resueltos de manera inmediata, y aunque existieron algunas presentaciones de partidos políticos, las mismas resueltas por este Tribunal", precisó el funcionario.





Los comicios se desarrollaron de manera "normal", según el Tribunal Electoral. La senadora nacional Inés Brizuela y Doria (UCR) se refirió a la apatía de la ciudadanía y dijo: "Cómo era de esperar la consulta tuvo escasa adhesión de la ciudadana, el gobierno no logró la legitimación que exige la constitución".





El ex gobernador, Luis Beder Herrera, alineado al kirchnerismo, también arengó en contra del referéndum y había pedido a los ciudadanos que no vayan a votar. En su entorno aseguraron que, más allá de la escasa cantidad de votantes, el "no" habría ganado en la capital provincial.





Cambiemos protestó porque efectivos de Gendarmería no estuvieron presentes en todas las escuelas en las que se votó; una tarea de la que también formó parte la Policía de La Rioja.