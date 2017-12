La Reforma Tributaria también provocó fuego cruzado entre los diputados

Pietragella también fue interrumpido por diputados de Cambiemos con gritos. Así fue que se cruzó con Silvia Lospennato, a quien le apuntó: "A mi no me corres, te respondo lo que quieras. A mi viejo me lo entregaron en una caja de zapatos como los que tenes vos. Los huesitos me entregaron. Así que a mi no me vengas a correr y yo no voy a defender a ningún genocida".