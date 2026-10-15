La oposición no llegó al quórum para derogar la desregulación económica

Los 121 diputados presentes eran de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, una decena de Provincias Unidas, un grupo de Argentina Federal y la Coalición Cívica.

El temario de la sesión también incluía el tratamiento del proyecto de emergencia en Discapacidad y la ley de alivio y regularización de deudas familiares.

La convocatoria a la sesión, prevista para las 14 hs, se pinchó en la última semana por tres factores concurrentes: el fallo de la Corte Suprema que reflotó la vigencia de la norma que limita la extranjerización (borrando con la mano lo que había firmado semanas atrás cuando le negó legitimidad procesal a excombatientes de Malvinas), la voltereta del oficialismo que busca restituir la Ley de Tierras al incluirla en el dictamen sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y la sesión confirmada para el 21 de octubre con un temario que interesa a la oposición dialoguista, como discapacidad y endeudamiento.

El giro pragmático del Gobierno, que a fines de 2023 derogó la ley de Tierras, obedeció al temor de que la oposición juntara fuerzas en el recinto para tirar abajo el DNU 70/23 completo.

Si ese curso de acción opositor hubiese prosperado, no solamente se habría caído la derogación de la ley de Tierras sino también la de la ley de Alquileres, la de Góndolas, la de Abastecimiento; se habría desmoronado la política de cielos abiertos, se habría revertido la quita de controles a la industria de telecomunicaciones satelitales y habría vuelto el control de precios a las empresas de medicina prepaga.

Por eso celebró el salvataje de la Corte y coronó la tarea con un dictamen que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70 a través de una ley que estaba cajoneada desde hace más de dos meses, cuando obtuvo media sanción en el Senado.