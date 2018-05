La oposición logró el dictamen del proyecto que frena la suba de tarifas

Durante el plenario de comisiones del Senado de Derechos y Garantías, de Presupuesto y Hacienda y de Minería y Energía, los bloques del Frente para la Victoria y Argentina Federal lograron la firma de un dictamen de mayoría del proyecto de la oposición para limitar las subas de tarifas.

Las firmas para el dictamen que suscribieron el Bloque Justicialista y el FPV se juntaron una por una, en medio de idas y vueltas de los senadores. Entre las firmas se encuentra la de la ex presidente Cristina Kirchner, y a último momento sumó su rúbrica el salteño Rodolfo Urtubey, para darle mayoría.

En ese sentido, un grupo de legisladores peronistas del bloque federal firmaron el dictamen pero manifestaron sus diferencias. Entre ellos está el hermano del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien previamente se expresó en contra del proyecto, lo que había puesto en duda la firma que le faltaba al justicialismo, pero finalmente firmó el proyecto de la oposición en disidencia parcial. En la misma línea se manifestaron Guillermo Snopek de Jujuy, Dalmacio Mera de Catamarca y Carlos 'Camau' Espinola de Corrientes.

A pesar de estas diferencias en el peronismo, el proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados podría ser tratado en el recinto la semana que viene. Sin embargo, esto está por verse, ya que desde el Bloque Justicialista que lidera Miguel Pichetto extendieron la propuesta que le habían hecho al oficialismo para que presente su propia iniciativa en torno al aumento de tarifas.





Es que ayer, el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey le había presentado al oficialismo un proyecto que consiste en rebajar el IVA de las facturas de forma gradual con el objetivo de compartir el costo fiscal entre la Nación y las provincias.

Esto está siendo analizado por el oficialismo, que además logró avanzar con un despacho de minoría que también promueve disminuir lo que se cobra del IVA sobre las facturas.

Al respecto, la secretaria parlamentaria del oficialismo en el Senado, Silvia Elías de Pérez, dijo que Cambiemos "impulsa un dictamen que reduce las alícuotas del IVA para usuarios y consumidores residenciales y para pymes, de manera de abaratar el costo total de las facturas de los servicios públicos". En un comunicado, Elías de Pérez sostuvo: "No estamos dispuestos a acompañar un proyecto que solo busca un veto, que es inconstitucional, que va en contra de las potestades jurisdiccionales de nuestras provincias, no estamos dispuestos tampoco a incumplir los contratos de nuestro país como ha pasado durante tantos años llevándonos a tener una falta de confianza de los que tienen que invertir y no estamos dispuestos a incumplir los marcos regulatorios".

"Hay gobernadores que responden al bloque del justicialismo y que han acercado al Poder Ejecutivo una propuesta concreta de manera de encontrar una salida conjunta entre provincias y el Estado nacional para este tema", dijo durante el debate el jefe del interbloque de Cambiemos en el Senado, Luis Naidenoff.

En esa línea, el senador agregó: "El Ejecutivo lo está analizando. Me parece importante que se pueda arribar a un acuerdo, que la Nación y las provincias puedan encontrar una salida a este problema". "Vamos a insistir hasta el último minuto en busca de un acuerdo político en este tema. Desde el interbloque Cambiemos estamos trabajando en esa línea política con el propio Poder Ejecutivo", concluyó.

Por su parte, Pichetto consideró: "Si la propuesta razonable (en referencia a la de Urtubey) cuenta con el aval de todos los gobernadores, podremos analizarla de acá al miércoles 30. Una cosa no quita la otra". Sin embargo, advirtió que esa debe ser una iniciativa que "efectivamente baje las tarifas a la gente que está sufriendo una contingencia económica muy delicada".

