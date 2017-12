"No quiero bajar los brazos, no quiero perder la fe, tengo la esperanza de que están bien", les decía apenas unos minutos más tarde a los periodistas que cubrían la conferencia, Luis Antonio Niz, papá del cabo primero del San Juan. Son varias las familias que hoy como él se unen en un solo pedido que apunta al gobierno nacional y a la Armada: que no se abandone la búsqueda de los 44. Este 7 de diciembre Alejandra no llora, no tiene por qué, espera al chico de la sonrisa que la enamoró hace cinco años, para darle el sí.

Fuente: Infobae