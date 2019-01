La nena que fue apuñalada por un ladrón envió un emotivo audio contando su recuperación

"Mami, me van a pasar a sala y ya me sacaron los puntos. Y dijeron que si está todo bien ya me van a sacar el tubito. Un beso enorme, te quiero". El mensaje dura apenas 11 segundos, pero está cargado de emoción y esperanza.





Es un audio que le envió a su madre, esta mañana, Morena Ponce, la nena de 7 años a la que, hace nueve días, un ladrón le dio 11 puñaladas en Florencio Varela.





La chiquita está internada en la Clínica del Niño, en Quilmes. Sus familiares contaron a Clarín que hoy la trasladarán de terapia intensiva a una sala común y que también le retirarán un tubo que tenía colocado para drenar el pulmón izquierdo, donde sufrió la lesión más grave.





Morena atravesó tres intervenciones quirúrgicas desde el ataque. La última fue el martes 15. Poco a poco fue recuperando y su fortaleza sorprendió a los médicos. Hoy ya está de excelente ánimo, con su familia permanentemente a su lado, en especial su madre, Flavia Zayas (34).





La semana pasada, la nena había tenido una alegría: un gran gesto de Leonardo Ponzio y del plantel de River Plate, que le enviaron una camiseta firmada.





El capitán "millonario", además, le mandó un video en el que le deseaba una pronta recuperación.





El día del horror

El domingo 13 de enero último, a las 4.30 de la madrugada, Flavia y su pareja, Eduardo Luna (35), dormían en su casa de la calle 136 al 1000 cuando escucharon los gritos de la nena. Entraron al cuarto y la vieron herida con cortes en un brazo y el pecho. "Mami, tengo miedo", alcanzó a balbucear la chiquita, mientras abrazaba a "Wilson", su jirafa de peluche.





Para no ser descubierto, Iván Fernando Cáseres (23), el ladrón, había dejado las zapatillas al costado de un mueble. Revolvió los cajones y, cuando notó que la nena despertaba y lo reconoció como su vecino, la atacó con un cuchillo.









Luna llevó corriendo en brazos a la niña hasta una salita sanitaria cercana, donde entró con un paro cardiorrespiratorio y dos enfermeros la reanimaron. Había perdido mucha sangre. Allí la estabilizaron para luego trasladarla al hospital El Cruce de Florencio Varela, donde la sometieron a la primera operación. Luego fue derivada a la clínica donde permanece internada.





El delincuente vive a dos cuadras de la casa de la víctima. Escapó con la tablet que le habían regalado a Morena para los Reyes Magos, aunque lo atraparon a las pocas horas luego de que su madre lo entregara. En su casa hallaron la ropa ensangrentada que había usado cuando atacó a Morena y el cuchillo.

Cáseres, que tiene antecedentes por robos, se negó a declarar ante la fiscal del caso, María Nuria Gutiérrez, de la UFI descentralizada N° 4 de Florencio Varela. Está imputado por "tentativa de homicidio".