La Justicia revisará la pena a prisión perpetua de Nahir Galarza

La audiencia comenzará a las 17 y estará a cargo de la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal de Concordia, integrada por los vocales Silvina Gallo, Darío Perraud y Adolfo Lafourcade.





El 3 de julio de 2018, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú había condenado por unanimidad a Nahir, de 20 años, a prisión perpetua por el delito de "homicidio agravado por el vínculo de pareja". Tras ese fallo, se convirtió en la mujer argentina más joven en recibir esa pena.





Un mes después de la sentencia, los abogados defensores apelaron la decisión de la Justicia. Consultado por TN.com.ar, José Ostolaza, uno de los letrados, explicó que pedirán que se evalúe el hecho como un "homicidio culposo". "Además no está probado el agravante por el vínculo y todo debería ser analizado en un contexto de violencia de género", detalló a este medio.





En esa misma línea, el abogado de Nahir sostuvo que el Tribunal no le había permitido a la defensa "probar determinados extremos", como por ejemplo, las pericias psicológicas post mortem de Fernando, entre otras solicitudes técnicas.





A la espera de un revés judicial favorable, Ostolaza recalcó que su clienta se mostró optimista con la revisión. "Ella espera que esto pueda cambiar", indicó a este medio. La estrategia de los letrados apunta a reducir la pena a un homicidio simple. Tras la audiencia del miércoles, deberán esperar alrededor de un mes para una respuesta.





En su primera entrevista televisiva, la joven dio detalles sobre lo que ocurrió la madrugada del 29 de diciembre de 2017. "Ese día no podía reaccionar y no caía de lo que había pasado. No me acuerdo cómo llegué a mi casa ni qué hice con el arma. Era una bola de nervios y no podía dormir. Entré a mi habitación y me quedé quieta hasta que me llamó la mamá de Fernando", recordó.





"Yo sabía que estaba herido, pero nunca pensé que había muerto", indicó. Horas después, fue encontrado en la calle con un tiro en la espalda y otro en el pecho, y con su moto y dos cascos tirados a su lado.





A su vez, Nahir sostuvo que se sentía culpable "de lo que pasó". "Más allá de todo, él era una persona que tenía casi mi misma edad. Eso me hace sentir demasiado culpable y no tengo nada para poder revertir la situación", agregó.





En esa misma nota, la condenada -que sigue presa en la Cárcel de Mujeres de Paraná- se desquitó contra el Tribunal entrerriano. "Yo creo que nada de mi juicio fue serio. Fue muy injusto lo que hicieron conmigo. Me condenó la sociedad y no la Justicia, que se prendió al juego de lo mediático. Antes del juicio ya se sabía que me iban a dar una perpetua porque la gente me juzgó sin saber lo que había pasado", criticó.

(Fuente: TN)