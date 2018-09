La Justicia levantó el embargo a Camionero y Moyano salió a hablar

Pidió la renuncia de Jorge Triaca y afirmó: "No nos van a doblegar". "Es un mamarracho lo que hizo. Se tiene que ir del ministerio porque le estamos pagando todos el sueldo", agregó.





También disparó contra el Ejecutivo por la escalada del valor del dólar, que esta semana superó los 40 pesos. "La situación es un desastre. El Presidente no sabe qué hacer con el país", comentó. "Hay rumores de renuncias en el Gabinete, ¿cree que un cambio puede ser la solución?", preguntó un cronista. "Si los cambias todos, sí. (Risas) No, en serio. No creo que por más cambios que haya puedan solucionar los problemas. No deciden ellos, son un instrumento del poder dominante", sentenció.

Sobre la situación puntual del embargo, Moyano expresó: "Nos pusimos contra la reforma laboral y no pudo salir; nos pusimos en contra del techo salarial del 15% y no pudieron sostenerlo. Ahora ganamos lo de la multa. No nos van a doblegar. Que no se gasten porque no lo van a poder hacer. Por más que nos presionen, no van a poder".