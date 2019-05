La Justicia declaró al fiscal Carlos Stornelli en rebeldía

La Cámara Federal de Mar del Plata ratificó que el fiscal Carlos Stornelli está "en rebeldía" por haberse negado a declarar todas las veces que fue citado por el juez de Dolores Ramos Padilla.





Stornelli está procesado por integrar una asociación ilícita dedicada al espionaje, la extorsión y la coacción. Ahora, la Cámara convalidó lo resuelto por Ramos Padilla en marzo, aunque aclaró que el fiscal tiene "inmunidad de arresto".





Los jueces Bernardo Bibel y Eduardo Jiménez rechazaron la apelación que hizo la defensa de Stornelli para que la rebeldía sea revocada.





"En un sistema democrático, con funcionamiento republicano de las instituciones, no deben admitirse privilegios personales que permitan al beneficiario de una inmunidad de arresto, abstraerse del cumplimiento de determinadas cargas procesales derivadas del proceso judicial regular, como la de comparecer ante la justicia (habiendo sido convocado en ésta ocasión, por el juez de la causa a prestar declaración indagatoria), y que ello no conlleve la consecuencia de ley en su contra, excepción hecha de la privación de la libertad, mientras el beneficiario se encuentre aforado", sostuvieron los camaristas. Y agregaron: "Creemos sinceramente que no es posible admitir que, invocando su condición de funcionario público, un ciudadano exija o espere un trato preferencial en ese sentido", reproduce Infobae.