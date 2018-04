La jueza Servini aceptó la apelación del PJ por la intervención

Fuentes judiciales informaron que la magistrada aceptó la apelación del PJ que tiene como titular al diputado José Luis Gioja. La decisión es con "efectos devolutivos", lo que significa que se mantendrá la intervención del partido hasta que la Cámara Electoral resuelva el caso.

El PJ quería que la apelación sea con "efectos suspensivos", lo que implica dejar sin efecto la intervención del partido.





"La suscripta considera que las argumentaciones esgrimidas por los recurrentes no resultan suficientes como para acreditar la existencia del 'perjuicio irreparable' aludido por la norma, ya que no se ha indicado en forma concreta, qué cuestión o situación partidaria no podría ser resuelta por el Interventor Judicial designado hasta tanto el Superior resuelva sobre la medida cautelar en cuestión", sostuvo Servini en su resolución de dos carrillas a la que accedió este medio.

Ahora los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera deberán resolver si confirmar la intervención del PJ o la revocan y la dejan sin efecto.





Fuente: Infobae