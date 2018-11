La jueza aseguró que el hallazgo del ARA San Juan "tira bajo tierra un montón de elucubraciones"

"Me llamaron de la Armada a la medianoche y me pidieron que no dijera nada hasta que se lo comunicaran a los familiares", dijo con la voz entrecortada por la emoción de la noticia y agregó: "Haberlos ubicado es una forma de que los familiares puedan procesar el duelo".





Para la magistrada la ubicación del submarino que llevaba 44 tripulantes a bordo significa que, en "la causa se podrá relevar las condiciones físicas en la que se encuentran". Y agregó: "No es lo mismo hablar con teorías que poder hacer análisis con las imágenes que vamos a tener para peritar con especialistas. Ello llevará mayor grado de certeza, más allá de lo que se pueda decir".





"Gracias a que fueron a revisar los golpes de casco, tuvieron tiempo de revisar las imágenes de nuevo y encontrarlo", remarcó en más de una oportunidad la magistrada y sentenció: "Especulaciones hubo millones, como que fue desguazado en Ushuaia o que estaba secuestrado en Malvinas. Esto descarta muchas hipótesis y baja a tierra un montón de elucubraciones que hubo de las que jamás me dejé llevar".





Yáñez cerró: "Sí me interesaba que verifiquen el lugar de los golpes de casco para tranquilidad de la familia y descartarlo a ciencia cierta en la investigación. Esto dio tiempo para recabar las imágenes".





(Fuente: La Nación)