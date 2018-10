La increíble historia del hombre que lucha para que los tres culpables de su paraplejia, paguen

Sergio García, el mecánico que quedó parapléjico en un siniestro vial, iniciará este martes una huelga de hambre para reclamar que las partes condenadas cumplan con el fallo judicial que los obliga a indemnizarlo. Tanto el Gobierno Provincial, la Municipalidad de Santa Rosa y la empresa Ilka se niegan a pagar y apelan los fallos.









"Todo listo, el día martes comienzo mi huelga de hambre definitiva. Me cansé de que me tomen el pelo en la justicia, me cansé de la impunidad de las partes condenadas Gobierno de La Pampa, Municipalidad de Santa Rosa y la constructora ILKA SRL titular Luis Moldoban", escribió en las redes sociales, Sergio García.









"Esperé pacientemente por casi 8 años. Soporte 2 años en una carpa pacíficamente y creyendo en la justicia. Prefiero morir luchando que darme por vencido y que se la lleven de arriba como acostumbran a solucionar sus delitos, poderosos corruptos y sin escrúpulos. No tengo miedo ni les tengo miedo", aseguró.









Agregó que "solo deseaba cobrar mi indemnización para cumplir mi sueño de tener una casa digna y poder realizar una adecuada rehabilitación en Cuba. Solo pido como ultimo deseo si muero en el intento que el dinero que me correspondería se lo den a mis 5 hijitos los cuales amo con todo mi corazón para que puedan estudiar y tengan una vida plena y que la plata no se la lleven como siempre lo hacen los abogados que se enriquecen con los problemas o desgracias de las gentes comunes como yo".









"Dios los bendiga los mantendré al tanto del día a día. de mi huelga de hambre. Gracias por compartir y por su apoyo incondicional con mi lucha mis amigos...que dios los bendiga", cerró.









Sergio García tuvo un siniestro vial en 2011 a partir de que una obra no estaba señalizada. Después de años de lucha y dos fallos a su favor, sigue sin cobrar la indemnización porque las partes condenadas (Estado Provincial y Municipal y la empresa Ilka) apelan los fallos.









García acampa desde hace dos años en un patio interno de la Ciudad Judicial en una carpa levantada por él mismo. Quedó parapléjico en 2011 tras un siniestro vial, al caer de su moto en una zanja de una obra sin señalizar. Le inició juicio a Ilka Construcciones, al municipio local y a la Provincia. Ya en 2017, un fallo de la jueza María del Carmen García lo había favorecido, pero las partes apelaron.









Con el patrocinio letrado de los abogados Guillermo Galcerán y Marcelo Piazza en los autos caratulados "García, Sergio Francisco c/ Ilka Construcciones y Otros s/ Daños y Perjuicios Expte. 88.594/18", el mecánico incapacitado que inició hace siete años la demanda en tres frentes, finalmente obtuvo fallo favorable.









El accidente ocurrió el 1º de abril de 2011, entre las 21:30 y las 22 horas. García se conducía en su moto Corven por la calle Arriaga en el barrio Santa María de La Pampa de la capital provincial, y al llegar a la calle Ferreira se encontró con un montículo de tierra y un pozo abierto que lo agarró de lleno, impactando contra el mismo cuando trató de saltarlo.









El accidente de tránsito le ocasionó una incapacidad física-neurológica permanente de un 90% y quedó parapléjico. En mayo del año pasado, la jueza civil de primera instancia María del Carmen García hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios. (Fuente: Diario de La Pampa).

"Me cansé de que me tomen el pelo en la Justicia., aseguró el mecánico que hace dos años acampa en el Centro Judicial de Santa Rosa.