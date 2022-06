La fuerte carta de Kulfas que ratifica sus denuncias contra el kirchnerismo

Kulfas habló con periodistas acreditados en Casa Rosada, y no aceptó responder preguntas sobre las causas de su renuncia intempestiva del gobierno como tampoco de las acusaciones que realizó el viernes contra funcionarios de Energía por la licitación de la compra de caños para el gasoducto Néstor Kirchner.

"No voy a hacer ninguna declaración, quería agradecerles el profesionalismo por el buen trato estos últimos dos años de trabajo en pandemia y todo, siempre un trato muy cordial. Simplemente esto, agradecerles y nos estamos viendo" fue el mensaje que dejó Kulfas tras una hora de reunión a solas con el presidente en el despacho del primer piso de la Casa Rosada.

Kulfas dijo que no sigue en el gobierno, que vino a traerle "un abrazo personal al presidente, y que la renuncia me parecía que era lo mejor en estas circunstancias", minutos más tarde, tras hablar con los periodistas en el Patio de las Palmeras, pasó a saludar al jefe de gabinete, Juan Manzur, a la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra y se fue diciendo irónicamente: "no se habla en off". Su verdad, la había dejado por escrito en la dura carta de renuncia que le entregó en mano al presidente y que esta tarde del lunes recorrió todas las redacciones periodísticas.