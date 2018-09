La Fiscalía acusó a Cristina Kirchner por 913 hechos de corrupción

Los fiscales también solicitaron que Clarens, los empresarios Carlos Wagner y Gerardo Ferreyra y el ex secretario de Obras Públicas José López sean considerados como organizadores de la asociación ilícita junto con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex funcionario Roberto Baratta, quienes están procesados en ese rol. Para la Fiscalía, Clarens, López, Wagner y Ferreyra fueron organizadores porque realizaron tareas dentro de la estructura de la asociación ilícita.