En diálogo con Infobae, Raggio dijo además que no le pudieron realizar el control de alcoholemia porque no contaban con alcoholímetros y que aún no se le tomó la declaración indagatoria a raíz de que no cuenta con la autorización médica del hospital municipal San Roque, donde el músico fue internado con custodia judicial por politraumatismos, aunque fuera de peligro.





El hecho sucedió pasadas las 2:10 de la madrugada. Por circunstancias que aún se investigan, la camioneta se despistó y volcó cuando circulaba por el km 8,500 la de la ruta 63, a la altura de la localidad bonaerense de Dolores. Eran cuatro los ocupantes. Iban hacia la Costa Atlántica a realizar una serie de shows. El representante del grupo, Ignacio Abosaleh, y el trompetista Nicolás Carabajal perdieron la vida. Ambos viajaban en el asiento trasero.



La hipótesis de los investigadores da cuenta de que el cantante es quien estaba al mandode la camioneta al momento del vuelco, que se habría producido al realizar una maniobra evasiva de un objeto que visualizó sobre el asfalto.



Un video que el cantante subió a sus redes sociales con motivo de saludar a sus seguidores por el Día del Amigo lo muestra al control del volante. Sin embargo, horas después se conoció otro video en el que El Pepo contradice la versión oficial y dice que quien conducía era su asistente y amigo Abosaleh.