La familia de la mujer desaparecida en Ezeiza reconoció objetos, pero no fue a la morgue

"No, hasta ahora no nos llamó nadie de la morgue. Pero no quiero decir más que eso, por favor", el diálogo telefónico entre Infobae y Diego Ma duró apenas unos segundos. El hijo de Sun Zhong Qin (o ya conocida como "María"), la mujer china que se encuentra desaparecida desde hace 16 días, evidenció el sentimiento de dolor y preocupación. El sábado fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer oriental a la vera de la Autopista Ricchieri y la familia se encuentra en la angustiante vigilia de la revelación de la identidad.