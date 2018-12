La expresidenta de Aerolíneas lanzó una frase macchista: "Si te pusiste escote, hacete cargo de lo que va a generar"

En medio de las denuncias por violación y abuso de varias mujeres, la ex CEO de Aerolíneas Argentinas y General Motors (GM), Isela Costantini, dio su opinión con una polémica frase: "Yo creo que si te pusiste el escote, hacete cargo de lo que va a generar".





"Si uno quiere ser respetado en el trabajo, tenés que ir vestido para que te respeten profesionalmente. Si te ven un escote (sic)...naturalmente los ojos se les van a ir. Será tu habilidad (para contrarrestarlo) tener una voz o hacer una presentación más fuerte", dijo en una entrevista con LN+.





"La insinuación es parte de un juego de la sensualidad que es normal. Es obvio que uno quiere salir a la calle y que no le anden chiflando. Me pasó el otro día, ojalá hubiese tenido el SMS para denunciar la situación de acoso. Iba caminando a las 11.30 de la noche y me silbaron; tenía tacos, medias finas y un vestido por arriba de las rodillas, no estaba extravagante. Y uno se siente como si fuera una cosa, obviamente es una sensación muy fea, pero creo que hay lugares y lugares, y vestimentas y vestimentas", opinó la empresaria.





Y argumentó que nunca en su carrera profesional usó escotes: "Pero hay personas que se sienten más cómodas y hay personas que les encantan. En vez de decir lo que tiene que hacer uno y el otro, yo vuelvo a decir qué imagen tenés".