La ex presidenta pidió ir a juicio oral en la causa de la obra pública

La ex Presidente está procesada en la causa junto con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti; Báez y su hijo Martín, junto con otros ex funcionarios nacionales y de Santa Cruz y directivos del grupo Báez. Todos tienen embargos por 10 mil millones de pesos.

En total son 20 personas procesadas que irán a juicio oral y público para ser juzgadas por los delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública.Entre ellos está Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner y ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública, que está preso desde el 22 de diciembre por intentar entorpecer la causa. De Vido y López también están detenidos.

En el expediente se investiga la entrega por parte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de 52 contratos de obras viales para Santa Cruz por 46 mil millones de pesos que presentaron irregularidades. La causa se inició por una denuncia que presentó el gobierno de Mauricio Macri al inicio de su gestión.

El juez Ercolini tiene previsto enviar la causa a juicio oral los primeros días de febrero, cuando regrese la actividad judicial.

El tribunal oral federal que salga sorteado podría ser el que tome todas las causas de corrupción en las que la ex mandataria está acusada. Las restantes son "Los Sauces" y "Hotesur" por el alquiler de propiedades y hoteles de la familia Kirchner por parte de Báez y Cristobal López, dos empresarios detenidos que fueron beneficiados con negocios durante el gobierno anterior.

Es porque si bien son causas que tramitan separadas tienen un mismo hilo: los fondos públicos que recibió Báez por la obra pública volvieron en parte a la familia Kirchner para sus negocios personales. A eso se puede sumar el expediente de "la ruta del dinero K" que ya fue elevada a juicio oral y en la que Báez está procesado por lavado de dinero.