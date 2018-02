La emocionate historia de "el ángel del mar", el salvador de las víctimas del naufragio

"Tengo muchos recuerdos de ese día bloqueados. Me acuerdo de estar en la cubierta del barco haciéndole RCP (reanimación cardio pulmonar) a un bebé. Eran todos chicos y mujeres tirados, algunos inconscientes, otros no. Hay un montón de protocolos para una situación así, tenés que valorar, 'éste sí', 'éste no', pero fue todo muy salvaje. Me acuerdo que le pedí a una mujer que agarre a un bebé y en el mismo momento pensé: 'Le estoy pidiendo a una madre que agarre a un nene que no es su hijo y posiblemente su hijo esté en el agua'.





En el documental "To Kyma", hecho por dos periodistas españoles que estuvieron ahí, se ve a los guardavidas al final de ese día: están agotados, helados, tristes, se abrazan en silencio. Saben que al menos la mitad de los refugiados que iban en ese barco murieron. Pero hay otra escena del documental -ocurre un día después del naufragio- en la que se ve a Nicolás en el instante preciso en que queda pasmado. Alguien lo llama, él va. Es el hombre obeso, que sonríe, envuelto en una toalla. Le dice "gracias".



Un grupo de psicólogos especializado en manejo de catástrofes empezó a asistir a los guardavidas para que pudieran continuar. "Nunca habíamos imaginado estar en una situación así. Yo me siento orgulloso de eso, porque fuimos sin saber con qué nos íbamos a encontrar y salvamos miles de vidas". Las fotos de los "Ángeles guardianes" en los medios del mundo multiplicaron las donaciones: tres meses después de haber llegado, tenían tres embarcaciones equipadas para seguir haciendo rescates.